Brexit'in İngiliz finans sektörüne etkisi tartışılıyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin finans merkezi City of London'ın Belediye Başkanı Lord Charles Bowman, bu zamana kadar, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreci nedeniyle finans sektöründe yaşanan istihdam kaybının, sadece 1500 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Merkezi, ABD'nin Virginia eyaletinde olan "Politico" dergisine değerlendirmede bulunan Bowman, finans merkezinin, eylül ayında yayımlanması beklenen analizine göre, İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci nedeniyle bu zamana kadar finans sektöründe yaşanan istihdam kaybının, sadece 1500 seviyesinde olduğunu aktardı. Bowman İngiltere'nin, birlikten resmen çıkışının gerçekleşeceği gelecek yılın 30 Mart tarihine kadar ise bunun 5-13 bin arasında bir seviyeye yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Ülkenin finans merkezi City of London'ın, Oliver Wyman adlı şirkete 2016 yılında hazırlattığı başka bir raporda, Londra'da yerleşik finans kuruluşlarının, Avrupa'ya hizmet veren operasyonlarını AB'ye taşıması durumunda, finans sektöründe toplam istihdam kaybının 75 bin olabileceği belirtilmişti.

Bu yılın ocak ayında ise Londra Borsası'nın (LSE) eski Başkanı Xavier Rolet, Brexit ile birlikte İngiltere'de finans sektöründe toplam istihdam kaybının 200 bine kadar ulaşabileceğini öne sürmüştü.

İngiltere'de finans sektörü, 2017 yılında toplam 72 milyar sterlin ile ülkenin toplam vergi gelirlerinin yüzde 11'lik kısmını oluşturuyor.

