Brexit’te anlaşmazlık İngiliz havacılık sektörünü vurabilir

LONDRA (AA) – İngiltere’nin havacılık ve uzay sektörü temsilcisi çatı kuruluş ADS’nin Üst Yöneticisi Paul Everitt, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılırken herhangi bir alternatif anlaşmaya varamamasının sektör üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı uyarısında bulundu.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan ADS’nin (Aerospace, Defence, Security & Space) Üst Yöneticisi Everitt, “Brexit’te anlaşma sağlanamaması olabilecek en kötü senaryo. Bir anlaşma sağlanmak zorunda.” ifadelerini kullandı.

AB ile İngiltere arasında denetimsel konuların en büyük endişe kaynağı olduğunun altını çizen Everitt, halihazırda İngiltere’de yapılan uçak parçalarının başta Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) olmak üzere Avrupalı denetim kuruluşları tarafından onaylandığını hatırlattı.

İngiltere’de üretilen parçaların güvenlik denetiminde geçmeden ve onaylanmadan uçaklarda kullanılamayacağını belirten Everitt, bu parçaları kullanan uçakların havalanmasına da izin verilemeyeceğini söyledi.

Everitt, “Bu aşırı derecede uç bir durum. Fakat uçakların havalanamayacağını söylemek korku tellalığı yapmak değil.” şeklinde konuştu.