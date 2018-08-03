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"Brexit'te anlaşmazlık olasılığı rahatsız edici derecede yüksek"

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: - "İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığı rahatsız edici şekilde yüksek" - "Bankaların güçlü sermayeye ve ihtiyaç duydukları likiditeye sahip olduklarından emin olduk. Acil durum planlarının mevcut olduğundan emin olduk. Brexit müzakerelerinin potansiyel sonucuna ilişkin geniş olasılıklar mevcut. Son derece önemli bir sürece giriyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici derecede yüksek olduğunu söyledi.

Carney, İngiliz yayın kurumu BBC’ye röportaj verdi.

İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici şekilde yüksek olduğunu belirten Carney, bunun istenmeyen bir seçenek olduğunu vurguladı.

Carney, İngiltere ve AB arasındaki ilişkilerin devamı için geçiş sürecinin uygulanmasının her iki tarafın da yararına olduğunu kaydetti.

İngiltere’nin finansal sisteminin güçlü olduğunu vurgulayan Carney, "Bankaların güçlü sermayeye ve ihtiyaç duydukları likiditeye sahip olduklarından emin olduk. Acil durum planlarının mevcut olduğundan emin olduk. Brexit müzakerelerinin potansiyel sonucuna ilişkin geniş olasılıklar mevcut. Son derece önemli bir sürece giriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İngiltere’nin ticareti ve ekonomik aktivitesinde aksamalara neden olabilir"

Mark Carney, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasının İngiltere’nin ticareti ve ekonomik aktivitesinde aksamalara neden olabileceğini, bir süre fiyatların da artış gösterebileceğini kaydetti.

Carney, "İngiltere Merkez Bankası olarak görevimiz, bütün bunların olmamasını sağlamak. Görece (saydıklarım) mümkün görünmüyor. Ama yine de bir olasılık. İnsanların paralarını çekemedikleri için endişelendiklerini görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Carney, "Bankaları, gerekli sermayeye sahip olmaları için cendereden geçirdik. Her ne olursa olsun, şok nereden gelirse gelsin... Brexit sonucunda bir anlaşmanın olmamasına ilişkin tüm riskleri değerlendirdik." dedi.

Bankaların likidite problemlerinin çözümlenmesinin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Carney, "AB yönetiminin çözmesi gereken birkaç şey de var. İngiltere, ikincil mevzuata ilişkin bütün adımları attı. Avrupalı otoritelerin halen atması gereken adımlar var. Görüşmeye devam ediyoruz. Bu konuların çözümlenmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İngiltere Merkez Bankası, dün para politikası faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardığını açıklamıştı.

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Brexit ingiltere İngiltere Merkez Bankası Londra Mark Carney

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