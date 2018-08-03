"Brexit'te anlaşmazlık olasılığı rahatsız edici derecede yüksek"

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici derecede yüksek olduğunu söyledi.

Carney, İngiliz yayın kurumu BBC’ye röportaj verdi.

İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması olasılığının rahatsız edici şekilde yüksek olduğunu belirten Carney, bunun istenmeyen bir seçenek olduğunu vurguladı.

Carney, İngiltere ve AB arasındaki ilişkilerin devamı için geçiş sürecinin uygulanmasının her iki tarafın da yararına olduğunu kaydetti.

İngiltere’nin finansal sisteminin güçlü olduğunu vurgulayan Carney, "Bankaların güçlü sermayeye ve ihtiyaç duydukları likiditeye sahip olduklarından emin olduk. Acil durum planlarının mevcut olduğundan emin olduk. Brexit müzakerelerinin potansiyel sonucuna ilişkin geniş olasılıklar mevcut. Son derece önemli bir sürece giriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İngiltere’nin ticareti ve ekonomik aktivitesinde aksamalara neden olabilir"