FİNANS

"BRICS ülkelerinin ortak dövizi dolara alternatif olabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Rusya Parlamentosu Al Kanadı Duma'nın Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika) ortak dövizinin oluşturulmasının, dolara alternatif olabileceğini söyledi.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ekim (DHA) - Rusya Parlamentosu Al Kanadı Duma'nın Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika) ortak dövizinin oluşturulmasının, dolara alternatif olabileceğini söyledi.
Aksakov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, "BRICS'in saygı ve güven duyulacak bir ortak dövizi olursa, bu doların yerini alabilir" diye konuştu.
Aksakov, dolardan tamamen vazgeçilmesi taraftarı olmadığını da belirterek, "Dolardan tamamen vazgeçilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Verimli ve dolardan bağımsız çalışma koşulları oluşturulması gerek; bir başka deyişle, geçişin hiç hissedilmemesi gerek. Ulusal dövizlerde sakin şekilde çalışmak için oluşturulan koşullara ve altyapıya dayanarak hareket etmeliyiz" diye ekledi.
BRICS ülkelerinin ortak dövizinin oluşturulması yönündeki görüşmeler uzun zamandır sürüyor. Bununla birlikte taraflar ulusal dövizde karşılıklı kredilendirme konusunda anlaştılar.

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