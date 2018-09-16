FİNANS

British Airways Londra-Tahran seferlerini 22 Eylül'de sonlandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

British Airways Londra-Tahran seferlerini 22 Eylül'de sonlandıracak

LONDRA (AA) - İngiliz havayolları şirketi British Airways, 22 Eylül’de Londra-Tahran seferlerini sonlandıracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, başkent Londra'dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılan doğrudan uçuşların 22 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Tahran’dan Londra’ya ise son uçuşun ise 23 Eylül’de yapılacağı belirtildi.

Şirket, 23 Ağustos’ta karşılıklı olarak Londra-Tahran seferlerinin “ticari” sebeplerle eylül ayında sonlandıracağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
British Airways ingiltere Londra Tahran

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