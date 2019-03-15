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British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunlar, 14 Mart Perşembe akşamı gerçekleştirilen tören ile ödüllendirildi.

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş ve fark yaratan başarılara imza atmış mezunlar, 14 Mart Perşembe akşamı gerçekleştirilen tören ile ödüllendirildi. Bu yıl Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen Mezun Ödülleri’nde bir ilke imza atılarak kazananlara, 1,500 sterlin değerinde kariyer gelişimi ve profesyonel beceri eğitimi için burs imkanı sağlandı.
Birleşik Krallık'ın uluslararası mezunlarının dünya çapında fark yaratan başarılarını kutlayan prestijli Mezun Ödülleri 2019, 14 Mart 2019 Perşembe günü Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, Pera House'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 80 kişinin katılım gösterdiği ödül töreni, Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Aptis sınavlarının desteğiyle British Council tarafından düzenlendi.
Birleşik Krallık'taki yükseköğrenim deneyimini, içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan Birleşik Krallık mezunlarının olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı amaçlayan Mezun Ödülleri’ne bu sene yapılan başvurular arasından, üç kategoride en başarılı isimler belirlendi.
Bu yıl dünyada beşincisi, Türkiye’de ise üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde, ‘Profesyonel Başarı Ödülü’nün sahibi Ayşegül Buğra, ‘Sosyal Etki Ödülü’nün sahibi Didem Tali ve ‘Girişimcilik Ödülü’ ise Mehmet Akalın’ın oldu.
British Council Türkiye Direktör Vekili Nilgün Felchner, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Eğitimin, hayatları dönüştürme gücüne sahip olduğuna inanıyorum" dedi ve ekledi:
"Aynı zamanda Mezun Ödülleri 2019’da finalist olarak seçilen bireylerin tamamı, Birleşik Krallık’ta aldıkları eğitimi, seçtikleri kariyerlerinde başarılı olmak, kendilerini ileri taşımak ve çevrelerindeki dünyayı şekillendirmek için kullandılar. Bugün burada üç kazanan olabilir ancak Türkiye'de, son on yılda eğitimini tamamlayan 20 binden fazla Birleşik Krallık mezunu ile kutlanacak çok başarı bulunuyor. Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim görürken edindikleri deneyimleri kullanarak çevrelerindeki insanlara, çalıştıkları sektöre veya ülkelerine katkı sağlayan bireyler oldukları için ayrıca tüm finalistleri tebrik ediyorum."
Bu sene, Mezun Ödülleri 2019’a etkileyici hikayeleriyle başvuran adaylar arasından 11 finalist seçildi. ‘Profesyonel Başarı Ödülü’, ‘Sosyal Etki Ödülü’ ve ‘Girişimcilik Ödülü’ olmak üzere üç kategoride verilen ödüller, Birleşik Krallık’ta aldıkları yükseköğrenimin mezunların hayatlarına kattığı etkiyi ve kazanımları göstermeyi ve onların başarılarını kutlamayı amaçlıyor.
‘Profesyonel Başarı Ödülü’nün sahibi Ayşegül Buğra ödülünü kabul ederken, “University of Southampton‘da eğitim görmenin bana esnek bir düşünce anlayışı, etkili araştırma yapma becerileri ve Türkiye'deki öğrencileri uluslararası bir vizyonla eğitme imkânı sağladığına inanıyorum” dedi.
‘Girişimcilik Ödülü’nün sahibi Mehmet Akalın ise University of Sussex'teki eğitiminin, Türkiye ve diğer birçok ülkeyi kapsayan uluslararası bir ağ kurmasına yardımcı olduğunu ve Birleşik Krallık'ta aldığı eğitim sayesinde farklı geçmişlere sahip insanlarla çalışma konusunda kendisini daha fazla geliştirdiğini belirtti.
Birleşik Krallık’taki eğitimi esnasında, daha önce hiç karşılaşmadığı fikirlere, iş ağlarına ve ekinliklere erişim hakkına sahip olduğunu belirten ‘Sosyal Etki Ödülü’nün sahibi Didem Tali, London School of Economics gibi dünyadaki en iyi medya ve iletişim bölümlerinden birine sahip olan bir üniversitede yüksek lisans yapmasının, gazetecilik ve medya gibi rekabetçi bir iş piyasasında kendisine büyük avantaj sağladığına değindi. (Fotoğraflı)

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

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