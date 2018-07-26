Elif Varan / İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Yaratıcı girişimcilerin iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olan 3 günlük Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı İstasyonTEDÜ ve ATÖLYE’nin iş birliğiyleAnkara ve İstanbul’da düzenleniyor.

British Council'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz 2018 / İstanbul_ British Council’ın Kalkınma Ajansları iş birliği ile düzenlediği Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı 2014’ten bu yana 8 şehirde 200’den fazla yaratıcı girişimcinin ve 30 eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Buna göre, 2016 sonlarında kapsamlı bir değişim ve yenileme sürecinden geçen Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı Ekim - Kasım aylarında Ankara ve İstanbul’da İstasyonTEDÜ ve ATÖLYE iş birliği ile düzenlenecek.

Açıklamaya göre, Yaratıcı Girişimcilik Programı, katılımcılara 3 gün boyunca iş fikirlerini geliştirmekten potansiyel müşterileri tespit etmeye ve finansal durumlarını değerlendirmeye kadar başarılı bir iş kurmanın ve yürütmenin belli başlı yönlerini öğrenme olanağı sunuyor.

Nesta akreditasyonuna sahip Yaratıcı Girişimcilik eğitmeni Colum Lowe tarafından verilecek olan eğitimlere, yerel konuklar ve alanında uzman kişiler de katılacak. Yaratıcı Girişimcilik Programı Ankara’da 4 - 6 Ekim 2018 tarihleri arasında İstasyonTEDÜ’de, İstanbul’da ise 13 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında ATÖLYE’de gerçekleşecek.

Henüz tasarı aşamasında güçlü bir iş fikri bulunan, işletmeleri kurulum aşamasında olan (0-3 yıl), veya henüz olgunlaşmamış bir yaratıcı işi olan ve büyük bir değişim planlayan yaratıcı girişimcilere yönelik olan Yaratıcı Girişimcilik Programı, reklamcılık, mimarlık, kültür-sanat, zanaat, tasarım, moda, oyun, müzik, yayıncılık, teknoloji, televizyon ve sinema gibi yaratıcı sektörlere odaklanıyor.

Katılımcı kapasitesi sınırlı olduğundan katılımcılar, yapılan başvurular arasından British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra A. Aysun, British Council Türkiye Sanat Müdürü Cansu Ataman Bilgiç, Nesta Öğretim Servisleri Müdürü Kimberley Ballantyne, İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Yöneticisi Berivan Eliş ve ATÖLYE İletişim ve Etkinlik Yöneticisi Emre Erbirer’den oluşan seçim komitesi tarafından belirlenecek.

British Council websitesinden, www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/creative... adresinden Yaratıcı Girişimcilik Programı’na katılım şartlarına ve eğitime dair ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor. Aynı adresten erişilen online başvuru formunu en geç 27 Ağustos 2018 tarihine kadar doldurup göndererek programa başvuru yapabilecek. (Fotoğraflı)



