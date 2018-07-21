Brookings Enstitüsü’nde TÜSİAD iş birliğiyle konferans gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Brookings Enstitüsü’nde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliği ile yapılan konferansta transatlantik ilişkileri değerlendirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Washington’da Brookings Enstitüsü’nde TÜSİAD iş birliği ile düzenlenen konferansta ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ziyaretinin ardından transatlantik ilişkilerinin durumu değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, çok taraflı liberal dünya düzeninde geliştirilen transatlantik değerlerin demokrasi, refah ve kalkınmanın yaygınlaşmasında göreceli olarak başarılı olduğunu belirterek, "Ancak artık bu eğilim hem ekonomik hem siyasal olarak sorgulanmaktadır. Türkiye’deki sorunlar da transatlantik dünyasının sorunlarından farklı değildir. Neticede demokrasi, temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkelerinde ilerleme olmadıkça, sürdürülebilir bir ekonomik gelişme sağlanamaz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendiren Kaleağası, tüm sorunlara rağmen tarihsel perspektifin önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti: