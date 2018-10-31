Brüksel Havalimanı'nda grev 6. gününde

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının Cuma günü başladıkları grevin bugün devam etmesi nedeniyle 100 sefer iptal edildi.

Brüksel Zaventem Havalimanı, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarının Cuma günü başladıkları grevi devam ettirme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuşu gerçekleştiren 29 hava yolu firmasına bagaj hizmeti sunduğu, grev nedeniyle Çarşamba günü 100 seferin iptal edildiği bildirildi.

Ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan grev, Belçika'da 1 hafta sürecek okul tatilinin başladığı güne denk gelmişti.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda hava yolu firmaları, Swissport veya Aviapartner'le çalışıyor. Geçen yıl 2 şirket de farklı zamanlarda greve gitmiş, bu durumdan çok sayıda yolcu etkilenmişti.

