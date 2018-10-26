Brüksel Havalimanı'nda grev

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının grev yapması nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

Brüksel Zaventem Havalimanı, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarının yarın sabaha kadar grev yapma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuşu gerçekleştiren 29 hava yolu firmasına bagaj hizmeti verdiği belirtilerek, söz konusu grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, havalimanındaki grev nedeniyle uçuşu iptal edilen ve bagajını alamayan yolcular, hava yolu şirket gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda hava yolu firmaları, Swissport veya Aviapartner'le çalışıyor. Geçen yıl 2 şirket de farklı zamanlarda greve gitmiş, bu durumdan çok sayıda yolcu etkilenmişti.

Grev, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılıyor.

