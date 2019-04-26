Brüksel'de işçi protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerin ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) çağrısı üzerine binlerce çalışan Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir araya geldi.

"İşçiler için daha adil bir Avrupa" temalı protesto kapsamında göstericiler, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Renkli kıyafetler giyen ve sendikalarını temsil eden flamalar taşıyan protestocular, "Daha yüksek ücret" ,"Daha iyi çalışma koşulları", "Sosyal gelişim" yazılı pankartlar taşıdı.

AB'nin çalışanları ilgilendiren konulara öncelik vermesini talep göstericiler, daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerde artış çağrısında bulundu.

Göstericiler, mayıs ayında yapılacak AP seçimlerine işçilerin sorunlarıyla ilgilenen siyasi partilere oy verilmesini istedi.

Öte yandan, protesto nedeniyle AB kurumları önünde güvenlik tedbirleri alındı.

