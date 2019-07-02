BSH Grubu’nun yeni CEO’su Uwe Raschke oldu

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Uwe Raschke, 2013 yılından beri CEO olarak görev yapan Dr. Karsten Ottenberg’in BSH Grubu’ndan ayrılmasıyla, CEO görevini devraldı. Uwe Raschke yeni pozisyonunun yanı sıra 2008’den beri görev yaptığı Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu üyeliğine devam edecek. Raschke bu görevlere ek olarak, grubun Avrupa ve Afrika’daki faaliyetlerinin koordinasyonunu da yürütecek.

Haziran sonu itibarıyla emekliye ayrılan BSH Grubu CFO’su Johannes Närger’in yerine de geçici olarak BSH Grubu CMO’su Matthias Ginthum getirildi.

Robert Bosch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yeni BSH Denetim Kurulu Başkanı Prof. Stefan Asenkerschbaumer, “BSH hizmetinde geçirdikleri uzun yıllar boyunca devam eden bağlılıkları ve değerli çalışmaları için Karsten Ottenberg ve Johannes Närger’e teşekkür ederiz. Karsten Ottenberg BSH’nin dijitalleşme ve daha büyük bölgesel sorumluluk stratejisi anlamında önemli katkılarda bulunmuştur. Johannes Närger de on yıldan uzun süreyle BSH Finans Direktörü olarak harika bir iş çıkarmıştır. BSH’ye, tüketici ürünleri alanında uluslararası deneyime ve kanıtlanmış uzmanlığa sahip bir Bosch yöneticisi olarak Uwe Raschke liderlik edecek. Uwe Raschke, şirketi daha ileriye taşımak üzere önemli bir ilham kaynağı olacak” dedi.

Karsten Ottenberg ise, “Geride bıraktığımız altı yıl içerisinde, BSH’yi yenilikçi donanım, yazılım ve hizmetlere ilişkin akıllı kombinasyonları sayesinde insanların hayat kalitesini dünya çapında iyileştiren tüketici odaklı bir şirkete başarılı bir şekilde dönüştürmeyi başardık. Şirketin gelecekte günden güne daha da güç kazanacağı bir konuma geleceğini bilmenin verdiği gönül rahatlığıyla veda ediyorum” dedi. (Fotoğraflı)

