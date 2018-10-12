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BTB'den enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: - "Ekonominin daha sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının iyileşmesi için enflasyonla topyekun mücadele etmek zorundayız. Bundan dolayı alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra iş dünyası olarak bizlerin de alacağı mikro düzeydeki tedbirlerin tamamlayıcı olacağına inanıyorum"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan "indirim kampanyası"na Bursalı firmaların katkı sağlayacaklarını belirtti.

Matlı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programı desteklediklerini belirtti. Bütün üyelerin Türkiye'ye değer katmak, en iyi ürün ve hizmeti sunma anlayışıyla çalıştığını aktaran Matlı, şunları kaydetti:

"Enflasyonla etkin mücadele kapsamında, hükümet tarafından alınan makro tedbirlerin başarılı olabilmesi için tüm ekonomi paydaşlarının iş birliği içinde olması son derece önemli. Ekonominin daha sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının iyileşmesi için enflasyonla topyekun mücadele etmek zorundayız. Bundan dolayı alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra iş dünyası olarak bizlerin de alacağı mikro düzeydeki tedbirlerin tamamlayıcı olacağına inanıyorum. İş dünyası olarak üzerimize düşen bu büyük sorumluluğun bilinciyle, milli ekonomi mücadelemize maksimum katkıyı sağlamak için bütün üyelerimizi enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan 'İndirim Kampanyası'na destek olmaya davet ediyorum."

Matlı, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması gerektiğini vurgulayarak, "Kamu öncülüğünde başlatılan programda özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteği hedefleniyor. Özel sektör olarak maliyetini yönetebildiğimiz ölçüde, başlatılan bu kampanyaya destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BTB Bursa Ticaret Borsası enflasyon

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