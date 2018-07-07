FİNANS

BTC'den akan petrol 3 milyar varile dayandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden 12 yılda 4 bine yakın tankerle 2 milyar 999 milyon 528 bin 260 varil ham petrol sevk edildi - Terminalde en fazla yükleme 286 milyon 214 bin varille 2010'da gerçekleştirildi

İBRAHİM ERİKAN - Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 2 milyar 999 milyon 528 bin 260 varile ulaştı.

BOTAŞ ve BTC verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 3 bin 920 tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

Uzunluğu bin 776 kilometre olan ve bin 76 kilometresi Türkiye'den geçen hatla Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International Ltd. Şti. (BOTAŞ BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına ihraç ediliyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankıyla hizmet sağlanıyor.

BTC ile Hazar petrolü, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde dünya pazarlarıyla buluşturuluyor. BTC'de, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu ve 7 petrol tankı bulunuyor.

- Sevkiyat rakamları

BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ BIL'in tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde yükleme rakamları yıllara göre değişiklik gösteriyor.

Ham petrol boru hattında, hizmete girdiği 2006'da 57 milyon 78 bin varil olarak gerçekleşen sevkiyat, 2010'da 286 milyon 214 bin varille en yüksek seviyeye ulaştı.

Geçen yıl 252 milyon 763 bin varil ham petrolün dünya pazarına dağıtıldığı BTC'de, bu yıl başından itibaren 162 tankere 127 milyon 309 bin varil yükleme yapıldı.

BTC'de şu ana kadar yüklenen ham petrol 2 milyar 999 milyon 528 bin 260 varil olarak gerçekleşti.

- BTC Ham Petrol Boru Hattı

BOTAŞ BIL, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Azerbaycan'da üretilen ham petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

Yaklaşık 4 milyar dolara mal olan, bin 76 kilometresi Türkiye'de olmak üzere bin 776 kilometre uzunluğundaki hattın, günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

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Adana BOTAŞ BTC ham petrol Ham Petrol Boru Hattı petrol

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