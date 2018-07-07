BTC'den akan petrol 3 milyar varile dayandı

İBRAHİM ERİKAN - Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 2 milyar 999 milyon 528 bin 260 varile ulaştı.

BOTAŞ ve BTC verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 3 bin 920 tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

Uzunluğu bin 776 kilometre olan ve bin 76 kilometresi Türkiye'den geçen hatla Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International Ltd. Şti. (BOTAŞ BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına ihraç ediliyor.

Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankıyla hizmet sağlanıyor.

BTC ile Hazar petrolü, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde dünya pazarlarıyla buluşturuluyor. BTC'de, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu ve 7 petrol tankı bulunuyor.