BTK 47 bilişim uzman yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 47 bilişim uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 47 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu dolduracak.

Ankara'da, 15-16 Aralık'ta yapılacak yazılı sınava katılacak adaylar ve sonrasında sözlü sınava girecekler, kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

