BTK-CITC arasında mutabakat zaptı imzalandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Suudi Arabistan Haberleşme Ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu (CITC) arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında iş birliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, CITC Başkanı Abdulaziz Bin Salem Al Ruwais ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suudi heyeti ile elektronik haberleşme sektörüne ilişkin muhtelif hususların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanında iş birliği yapılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Sayan ile Ruwais tarafından imzalanan mutabakat zaptında, iki ülke arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında politika ve düzenleme konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve özel sektörün BİT alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik hükümler yer alıyor.

Bu kapsamda BİT alanında teknik yeniliklerin teşviki ile numaralandırma ve numara taşınabilirliği, taşıyıcı seçimi ve ön seçimi, tarifeler, geçiş hakkı, e-ticaret, genişbant uygulamaları, büyük veri, ara bağlantı ve geçiş hakkı konularında iş birliği yapılması öngörülüyor.

Mutabakat zaptında, sabit kablosuz erişim/kablosuz genişbant erişim, hizmet kalitesi, spektrum yönetimi, tüketicinin korunması, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, internet alan adları sistemi, e-imza, bulut bilişim, internetin güvenli kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi hususlarda da iş birliği yapılmasına dair hükümler yer alıyor.

