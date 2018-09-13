BTK Tüketici İletişim Merkezine yeni numara

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici İletişim Merkezi, "120" kısa numarasından hizmet verecek.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kaybolması veya çalınması durumunda haberleşmeye kapatılması için ihbarda bulunmak, yurt dışından getirilen cihazların kaydı hakkında bilgi almak ve IMEI numaralarına ilişkin diğer hususlarda destek sağlamak için çalışan merkez, tüketicilere daha hızlı ve etkin bir hizmet için "120" kısa numarasına taşındı.

Tüketici memnuniyeti odaklı faaliyet gösteren BTK Tüketici İletişim Merkezine, "120" tuşlanarak 7/24 ulaşılabilecek.

