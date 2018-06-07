FİNANS

BTK'den ebeveynlere yaz tatili önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: - "Son dönemde dünyada ve ülkemizde pek çok gencin olumsuz etkilenmesine sebep olan, oyun gibi görünüp yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler çok dikkatli olmalı" - "Dijital oyunları çocuklar ile birlikte oynamak mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemlidir"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), yaz tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulunuldu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, tatil dönemlerinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanması için ailelere büyük görevler düştüğü belirtildi.

Ebeveynlerin, çocuklarını tatil diye başıboş bırakmamasının istendiği açıklamada, "Aileler, internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmalılar. Günümüzde artık çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. İnternet kullanım yaşının her geçen gün düşmesi, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ebeveynlere önemli görevler düştüğüne işaret edilerek şu önerilere yer verildi:

"Son dönemde dünyada ve ülkemizde pek çok gencin olumsuz etkilenmesine sebep olan, oyun gibi görünüp yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı altında, geleneksel aile yapısını, kültürel kodlarımızı, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere büyük görevler düşüyor. Aileler, öncelikle şiddet, bağımlılık, müstehcenlik, İslamofobi, siber zorbalık ve istismar gibi tehlikeler barındıran bazı oyunların ve bilinçli kullanılmayan sosyal medyanın kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşmak için kullandıkları bir silah olabileceğinin farkında olmalıdır."

- "Teknolojik cihazlarda geçirilen süre sınırlanmalı"

BTK açıklamasında, çocuklar için güvenli internet hizmetinin kullanılabileceği de anımsatılarak böylece çocukların internetin zararlı içeriklerinden korunmuş olunacağına işaret edildi. Ebeveynlerin, çocuklarını internetle uzun süre baş başa bırakmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ebeveynler, çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalı. Aileler, çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemeli. Çocukların bilgisayarda veya cep telefonu gibi teknolojik cihazlarda geçirdikleri süreye mutlaka sınır getirilmelidir. Dijital oyunları çocuklar ile birlikte oynamak mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemlidir. Ayrıca oyunlar çocukların yaşına uygun olarak seçilmelidir."

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdüMoody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü
Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecekBakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile uyarı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.