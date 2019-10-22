FİNANS

BTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Posta hizmet sağlayıcıları, BTK tarafından 1 Ocak 2020'de uygulanmak üzere alınan kurul kararı gereğince, hizmet sunumlarında azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi hususlarına ilişkin taahhütlerini 12 punto siyah harflerle açık, sade ve anlaşılır şekilde yazacak - Kimlik bilgileri ve gönderinin içeriği konusunda hizmet sağlayıcıyı doğru bilgilendirme sorumluluğu müşteride olacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Posta hizmet sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 1 Ocak 2020'de uygulanmak üzere alınan karar gereğince, hizmet sunumlarında azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi gibi hususlara ilişkin taahhütlerini 12 punto siyah harflerle açık, sade ve anlaşılır şekilde belirtecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, müşterilerin daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla posta sektöründeki bazı uygulamalarda düzenlemeye gitti.

Kurulun kararına göre, posta hizmet sağlayıcıları, kayıtlı gönderilere ilişkin yetkilendirilmeleri kapsamındaki hizmetler için düzenlemekle yükümlü oldukları hizmet sunumunu ispatlayan belgelerde, azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi hususlarını en az 12 punto siyah harflerle belirtmekle yükümlü olacak. Açık, sade ve anlaşılabilir şekilde hazırlanacak hizmet sunumunda, gönderici ve alıcının mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtilecek.

Posta sektöründe hizmet veren işletmeciler, hizmetin kapsamına ve taahhütte bulunduğu hususlara ilişkin bilgileri yine söz konusu belgede açıkça ifade edecek. Hizmetin adrese teslimi, şubede teslim şeklindeki kapsamı ile azami ne kadar sürede teslimatın yapılacağına ilişkin taahhüt bilgisine düzenlenecek belgede yer verilecek.

Mevzuata dayalı mecburi haller dışında azami teslim süresinin sağlanamaması, gönderinin çalınması, kaybı, hasarı veya eksik teslimatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından uygulanacak tazminat ve/veya geri ödeme prosedürüne ilişkin tüketici haklarını içeren hizmet seviyesi taahhüdü tüketicilere açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek.

- Bilgilendirmede sorumluluk müşteride

Tüketiciler, kimlik bilgileri ve gönderinin içeriği konusunda hizmet sağlayıcıyı doğru bilgilendirecek. Aksi durumda doğacak sorumluluktan müşteri sorumlu olacak.

Uyuşmazlık hallerinde yargı yolu da dahil olmak üzere uygulanacak çözüm prosedürü ve başvurulacak yetkili merci bilgisine yer verilecek.

Hizmetin sunumunu ispatlayan belgeyi düzenlerken, göndericiye ve alıcıya ait kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanacak. Posta hizmet sağlayıcıları, göndericinin ve alıcının kişisel verilerinin üçüncü taraflarca görülmemesini ve işlenmemesini garanti altına alacak.

Söz konusu kurul kararıyla getirilen yükümlülüklere yönelik gerekli tedbirlere 1 Ocak 2020'den itibaren uyum sağlanacak.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Mandalina üreticisi dertliMandalina üreticisi dertli
Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyorSandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK posta sektörü

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.