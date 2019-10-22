BTK'den posta sektörüne yönelik düzenleme

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Posta hizmet sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 1 Ocak 2020'de uygulanmak üzere alınan karar gereğince, hizmet sunumlarında azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi gibi hususlara ilişkin taahhütlerini 12 punto siyah harflerle açık, sade ve anlaşılır şekilde belirtecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, müşterilerin daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla posta sektöründeki bazı uygulamalarda düzenlemeye gitti.

Kurulun kararına göre, posta hizmet sağlayıcıları, kayıtlı gönderilere ilişkin yetkilendirilmeleri kapsamındaki hizmetler için düzenlemekle yükümlü oldukları hizmet sunumunu ispatlayan belgelerde, azami teslim süresi, hizmetin kapsamı, kayıp/çalıntı/hasarlı teslimat gibi hallerde tazminat ödenmesi hususlarını en az 12 punto siyah harflerle belirtmekle yükümlü olacak. Açık, sade ve anlaşılabilir şekilde hazırlanacak hizmet sunumunda, gönderici ve alıcının mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtilecek.