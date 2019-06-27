BTK'den proje çağrısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dijital okuryazarlık kitap bölümü yazarlığı veya kitap editörlüğüyle ilgili proje çağrısında bulundu.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de açık kaynak yaklaşımın gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla açık kaynak dijital içerik üretme projesi başlatıldı.

İnternetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, pozitif içerik geliştirilmesi için hayata geçirilen projenin ilk çağrısı "Dijital Okur-Yazarlık Kitap Bölümü Yazma" oldu.

Çağrının öncelikli hedefi, Türkiye'deki uzman ve akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimlerini BTK’nin sunduğu açık kaynak platform desteğiyle ülkeye açmaları, bireysel farkındalığın artmasına ve özellikle de öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlaması olarak belirlendi.

Katkı sunabilecek yazar ve editör adaylarının, 2 Ağustos'a kadar "acikkaynak.gim.org.tr" adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgilere de aynı adresten ulaşılabiliyor.

