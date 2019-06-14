FİNANS

BTK'den RTÜK'e "şikayet" için numara tahsisi

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca RTÜK'e beğeni, öneri ve şikayetler için 178 kısa numarası tahsis edildi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) beğeni, öneri ve şikayetlerin iletilmesi için 178 kısa numarası tahsis edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK, ilgili mevzuat kapsamında televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetlerin iletilebilmesi için BTK'den kısa numara talebinde bulundu.

Söz konusu talebin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca 178 kısa numarasının "Alo 178" hizmet adıyla RTÜK'e tahsis edilmesine karar verildi.

Vatandaşların RTÜK ile daha kolay iletişime geçmesine imkan sağlanması hedeflenen karar doğrultusunda, kurul tarafından kısa süre içinde çağrı merkezinin bu numara üzerinden aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Kararla RTÜK, dinleyici/izleyici bildirimlerinin tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin belirlenmesi amacıyla teknolojik sistemlerden yararlanmış olacak. Böylece kamuoyundan gelecek şikayet, beğeni ve öneriler anlık alınabilecek.

RTÜK, geçmişte kurduğu "178 Alo RTÜK" hattını iptal ederek, "444 1 178" hattını kullanıma sunmuştu. Yeni hattın aktif hale getirilmesiyle vatandaşlar Alo 178 üzerinden RTÜK'e ulaşabilecek.

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Alo 178 BTK kısa numara tahsisi RTÜK

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