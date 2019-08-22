BTM girişimcileri Silikon Vadisi’ne gidiyor

İstanbul, 22 Ağustos (DHA) - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi eğitimlerini tamamlayan sekiz girişimciyi küreselleşmenin ilk adımı olarak Amerika’daki Silikon Vadisi’ne gönderiyor. Girişimciler ABD’deki melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak.

“WinGlobal: Küresel Doğan StartUp”lar projesi ilk mezunlarını verdi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından koordine edilen WinGlobal projesi İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul ortaklığı ve İSTKA’nın desteği ile gerçekleştirildi. Hedef kitlesi “40 küresel doğan StartUp” olan projenin ilk etabına 20 girişim kabul edildi.

Girişimler, 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirildi. İş modellerine odaklanılan programda, geçen 16 hafta sonunda tüm süreçleri başarı ile tamamlayan sekiz girişim yatırımcıların karşısına çıkmaya hak kazandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin pazarı haline gelirsiniz. İşte biz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde içimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz” dedi.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp’lar projesini şubat ayında hayata geçirdik. Amacımız bu programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçlerini kolaylaştırmak ve gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı melek yatırım ağlarına erişimlerini sağlamak. Bu program kapsamında girişimcilerimizi Silikon Vadisi’ne götürüp, ABD’deki yatırımcılar ile buluşturmak hedefindeyiz. Bunun ilk aşamasını 20 girişimle tamamladık ve Eylül ayında bu süreçte başarılı olan beş girişim Silikon Vadisi’ne gidecek. Hedefimiz sayın başkanımız Şekib Avdagiç’in de söylediği gibi ilk Türk Unicorn’unu çıkarmak. Biz bu proje ile birlikte milyar dolarlık şirketler üreterek global arenaya açılacağımıza, yerli ve milli değerler üreteceğimize inanıyoruz” dedi.

