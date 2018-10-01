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BTM girişimcisi, İTO üyesinden yatırım aldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) bünyesindeki girişimcilere yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor - Şirketlerin maliyetlerini azaltıp karlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştiren BTM girişimcisi MasterFi'nin ilk yatırımcısı, İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan oldu

İSTANBUL (AA) - Şirketlere özel yapay zeka geliştiren, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) girişimcisi, 3 milyon lira değerleme ile İTO üyesinden yatırım aldı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, BTM bünyesindeki girişimcilere yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan, şirketlerin maliyetlerini azaltıp karlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştiren MasterFi’ye 3 milyon lira değerleme üzerinden yaptırım yaptı.

MasterFi, kullandığı derin öğrenme, big data ve yapay zeka teknolojileri ile pazar araştırması yapmak isteyen şirketlerin, müşteri portföy analizlerini yapıp aynı zamanda saha satış süreçlerini yönetiyor. Her şirket için ayrı çözüm sunan MasterFi, barındırdığı birçok modül sayesinde şirketlerin saha operasyonlarında büyük maliyet yaratan işleri dijitalize ederek şirket maliyetlerini önemli düzeyde düşürüyor.

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- "MasterFi, sadece bir başlangıç"

MasterFi kurucusu Mesut Polat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünya genelinde 183 milyar dolarlık bir pazara hitap ettiklerini belirterek, "Vizyonumuzu aslında şu tek cümle açıklıyor; her şirketin kendine ait bir yapay zekası olacak. Bu bağlamda MasterFi, sadece bir başlangıç diyebiliriz. Şirketlere, derin analiz ve öngörü gerektiren tüm konulara yönelik bizim geliştirdiğimiz yapay zeka modüllerinden bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Polat, MasterFi markasını gelecek yıllarda segment olarak bölerek, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılaması için ürün grubu çalışmaları yapacaklarını aktararak, "Planladığımız ürün grupları ise MasterFi’nin, MasterPi ve MasterSi ayağı olacak. MasterPi, personel portföy yapılarını analiz edip şirketlere personelin mesleki yetkinliklerini ve daha iyi gelişebilmeleri için gerekli stratejileri sunacak. MasterSi ise ürün stok ve lojistik taraflarında yapay zeka sistemlerini kullanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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- Amaç girişimcileri desteklemek

İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan ise amacının yatırım yapmak kadar gençleri desteklemek olduğunu, yaptığı bu yatırımla, İTO üyelerine örnek olmak istediğini kaydetti.

BTM bünyesindeki girişimcilerin çok başarılı işlere imza attığını ve bu girişimcilerin desteklenmesi halinde sadece girişimci ve yatırımcının değil, ülkenin kazanacağını belirten Alkan, yeni yatırımları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun yılların verdiği sektör tecrübesi ile şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki; ürün ne kadar iyi olursa olsun kullanılmadığı veya satılmadığı sürece bir önemi yoktur. MasterFi, tam da burada kilit bir noktada yer alıyor. Bunun yanında çoğu yatırımcının ve müşterinin en çok tercih ettiği, 'kullandıkça öde' prensibi MasterFi projesini bir adım daha öne çıkarıyor. MasterFi ekibine ve projesine güveniyorum. Vizyonumuz, çok daha efektif faydalı ürünler üretmek olacak."

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BTM İTO MasterFi yapay zeka

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