BTSO 129 yaşında

Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'daki son durağı Koza Han'da Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının öncülüğünde 1889 yılında kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 129. yılını kutluyor.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uğur, burada yaptığı konuşmada, BTSO'nun 129 yıllık köklü mazisiyle kentin büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasında lider rol üstlendiğini söyledi.

Asırlardır ticaretin kalbinin attığı, kentin ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO'nun kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını belirten Uğur, "Ülkemizin en eski ve en büyük mesleki kuruluşlarından olan BTSO, tarihi boyunca yenilikçi çalışmalarıyla her zaman öncü ve örnek olmayı başarırken, tecrübesi ve birikimiyle köklü bir geleneğin ve gücün de temsilcisi haline geldi." dedi.

Uğur, Türkiye'nin geleceğine olan inançla çalışıp, BTSO'nun hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: