FİNANS

BTSO 129 yaşında

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Uğur: - "Türkiye'nin çok daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu dönemde, bu yürüyüşe katkılarımızı artırmak adına kentin ortak aklıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'daki son durağı Koza Han'da Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının öncülüğünde 1889 yılında kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 129. yılını kutluyor.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uğur, burada yaptığı konuşmada, BTSO'nun 129 yıllık köklü mazisiyle kentin büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasında lider rol üstlendiğini söyledi.

Asırlardır ticaretin kalbinin attığı, kentin ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO'nun kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını belirten Uğur, "Ülkemizin en eski ve en büyük mesleki kuruluşlarından olan BTSO, tarihi boyunca yenilikçi çalışmalarıyla her zaman öncü ve örnek olmayı başarırken, tecrübesi ve birikimiyle köklü bir geleneğin ve gücün de temsilcisi haline geldi." dedi.

Uğur, Türkiye'nin geleceğine olan inançla çalışıp, BTSO'nun hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BTSO'nun gerçek gücü ve sahibi olan 41 bine yakın üyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin çok daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu dönemde, bu yürüyüşe katkılarımızı artırmak adına kentin ortak aklıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başta kurucumuz Osman Fevzi Efendi olmak üzere 129 yıldan bu yana odamıza hizmet etmiş olan herkesi saygıyla anıyorum."

Daha sonra, BTSO'nun Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zamKırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam
İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandıİzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTSO bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.