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BTSO Başkanı Burkay: Alman otomotiv deviyle yatırım için görüşmemiz oldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, "TEKNOSAB gibi global ölçekte dikkat çeken yatırımları tamamlamamız ve yenilerine de adım atmamız gerektiğinin farkındayız.

BTSO Başkanı Burkay: Alman otomotiv deviyle yatırım için görüşmemiz oldu

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, "TEKNOSAB gibi global ölçekte dikkat çeken yatırımları tamamlamamız ve yenilerine de adım atmamız gerektiğinin farkındayız. Alman otomotiv devi Volkswagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve TEKNOSAB'daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu" dedi.
Alman otomobil devi Volkswagen tarafından Türkiye'ye yapılması beklenen büyük yatırımın sonucunda Volkswagen Türkiye fabrikasının hangi şehirde kurulacağı tartışılırken, BTSO Başkanı Burkay, kenti ile TEKNOSAB'ı işaret etti. Ekonomik reformlarla kalkınma hedeflerine daha hızlı ilerlenecek dönemin başladığını belirten Burkay, "Bununla birlikte özellikle uluslararası arenadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler de yeni bir yatırım rüzgarının sinyallerini veriyor. Bursa iş dünyası olarak bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle TEKNOSAB gibi global ölçekte dikkat çeken yatırımları tamamlamamız ve yenilerine de adım atmamız gerektiğinin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yakından takip ettiği TEKNOSAB'da ileri teknolojili yatırım hedefleyen yerel ve uluslararası dünya markalarıyla yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Alman otomotiv devi Volkswagen grubunun yanı sıra birçok önemli uluslararası yatırımcıyla Bursa ve TEKNOSAB'daki yatırım imkanları hakkında görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası yatırımcılara yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gerek üretim altyapısı gerek nitelikli insan kaynağı gerekse de lojistik avantajlarıyla Bursa'mız yatırımcısına kazandırmaya ve kentimiz ülke kalkınmasının liderliğini üstlenmeyi sürdürecektir" diye konuştu.

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BTSO Başkanı Burkay: Alman otomotiv deviyle yatırım için görüşmemiz oldu

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