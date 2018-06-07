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BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Tüm dinamikleriyle ortak gelecek hedeflerine odaklanan Bursa, artık yeni sanayi devriminin eşiğinde" dedi.

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Tüm dinamikleriyle ortak gelecek hedeflerine odaklanan Bursa, artık yeni sanayi devriminin eşiğinde" dedi.
BTSO, 129'uncu yaşını kent protokolünün ve iş dünyasının yoğun katılımıyla kutladı. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin ile BTSO eski başkanları Celal Sönmez ve Mutlu Uraz, ilçe oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ile BTSO Meclis ve Komite üyeleri katıldı.
'BURSA GİBİ 10 ŞEHİR OLMALI'
BTSO'nun kurulduğu yıllarda ülke ekonomisinin sanayi devrimini ıskaladığını hatırlatan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın bugün örnek girişimcileriyle tüm zorluklara rağmen 180'den fazla ülkeye ihracat yaptığını ve güçlü üretim altyapısıyla yeni sanayi devriminin eşiğine ulaştığını söyledi. BTSO'nun 40 makro projeyi hayata geçirdiğini belirten Burkay, özellikle yüksek teknolojili üretim ve ihracat hedefiyle kente kazandırdıkları TEKNOSAB projesiyle kilogram başı ortalama ihracat hedefini 4 dolardan 8 dolara yükselteceklerini dile getirdi. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin dış ticaret açığı olduğuna dikkat çeken Başkan Burkay, "Bursa 2017 yılında 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bursa gibi 10 şehir olsa dış ticaret sorunumuz kalmaz" diye konuştu.
'SAYISIZ REKORLARA İMZA ATTIK'
Türkiye'nin en eski ve en büyük mesleki kuruluşları arasında yer alan BTSO'nun birikimiyle köklü bir geleneğin ve gücün temsilcisi olmayı başardığını belirten BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise "Ortak akıl ve istişare kültürü ile iş dünyamızın sektörel birlikteliği ve uyumunu artıran Odamız sayesinde Bursa, ekonomide sayısız rekorlara imza attı. Bu yeni dönemde de çalışmalarımızı daha etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğimize yürekten inanıyor, bu vesileyle bütün üyelerimizin 129'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.
'BURSA YENİ BİR VİZYON KAZANIYOR'
Vali İzzettin Küçük de Osman Fevzi Efendi'nin 129 yıl önce çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Kurumlara, köklü geçmişleri kadar atılımlarının da değer kattığını belirten Vali Küçük, Bursa'nın Türkiye'deki dev projelerin merkezinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Bursa yeni bir vizyon kazanıyor. Ne kadar çok aklı organize edebilirsek o kadar başarılı olacağız. Bu vesileyle BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a da ortak akıl doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte 129'uncu yıl pastasını kesti.

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BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğindeBTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

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