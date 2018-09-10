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BTSO Başkanı Burkay: Destekler büyüme temposunu artırır

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 16:27 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğini yüzde 5’in üzerinde bir büyümeyle tamamlamasının çok değerli olduğunu belirtirken, sanayi ve ihracatın desteklenmesinin büyüme temposunu artıracağını söyledi.

BTSO Başkanı Burkay: Destekler büyüme temposunu artırır

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğini yüzde 5’in üzerinde bir büyümeyle tamamlamasının çok değerli olduğunu belirtirken, sanayi ve ihracatın desteklenmesinin büyüme temposunu artıracağını söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 oranında büyümesini değerlendirdi. Yılın ikinci çeyreğinde elde edilen büyümenin Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin gücünü ispatladığını belirten Başkan Burkay, "Seçimler, dış politikada gerginlikler ve döviz kurlarında hızlı artışların yaşandığı bu süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüme göstermesi umut verici. Yılın ilk yarısını yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme rakamıyla tamamlayan Türkiye, OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı" dedi.
SANAYİ VE İHRACAT BÜYÜMEYİ GÜÇLENDİRDİ
Başkan Burkay, sanayi ve ihracatın katkısının büyümeyi güçlendirdiğine dikkati çekti. "Bu dönemde büyümeye sanayi üretimi yüzde 4.3, dış ticaret ise 4.5’lik bir artışla katkı sağladı" diyen Başkan Burkay, sanayi ve ihracatla gelen büyümenin kaliteli bir büyümeye işaret ettiğini ifade etti.
DESTEKLERLE BÜYÜME HIZLANACAK
Katma değerli üretim, sanayi ve ihracata yönelik teşvik ve desteklerin artması ve açıklanacak Orta Vadeli Programın uygulamaya konulması ile birlikte büyümenin hız kazanacağını kaydeden Başkan Burkay, "Özel sektörümüz, ekonomi yönetimi tarafından sağlanan destekleri şimdiye kadar en iyi şekilde değerlendirdi ve büyümeye en güçlü şekilde katkı koydu. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kapsamlı bir büyüme için sanayi ve ihracata yönelik desteklerin artmasını bekliyoruz" dedi. İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak Türkiye’nin büyüme rakamlarına en büyük katkıyı sağlamak adına ‘inadına üretim, inadına ihracat’ anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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