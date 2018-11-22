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BTSO Başkanı Burkay: Dev projelerin açılışı için gün sayıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa milletvekilleriyle Ankara’da ‘İstişare Toplantısı’ gerçekleştirdi.

BTSO Başkanı Burkay: Dev projelerin açılışı için gün sayıyoruz

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa milletvekilleriyle Ankara’da ‘İstişare Toplantısı’ gerçekleştirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kentin ortak akıl iradesiyle önemli başarılara ulaştığını vurgularak, “Son 5 yılda yeni ihracatçı sayımız bini, ihracat rakamımız ise 14 milyar dolar barajını aştı. Bursa ekonomisinin yeni vizyonunu yansıtan TEKNOSAB, GUHEM, Model Fabrika ve UYEM gibi dev projelerin açılışı için gün sayıyoruz" dedi.
Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammed Müfit Aydın, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Yüksel Özkan, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İYİ Parti’den de Ahmet Kamil Erozan ile BTSO Yönetim Kurulu ve BTSO Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri katıldı. Bursa’nın üretim altyapısı, istihdama katkısı, sanayi, ticaret ve ihracat performansıyla Türkiye ekonomisinde sürükleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.
MİLLETVEKİLLERİ BURSA PAYDASINDA BULUŞTU
Kentin ortak akıl iradesiyle önemli başarılara ulaştığını vurgulayan İbrahim Burkay, “Son 5 yılda yeni ihracatçı sayımız bini, ihracat rakamımız ise 14 milyar dolar barajını aştı. Katma değerli üretim hedeflerimiz doğrultusunda Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan firma sayımız 5 kat arttı. Merkezi bütçeye katkımızdaki artış oranı ise yüzde 120’ye ulaştı. Bu başarıları sürdürülebilir kılmak ve daha güçlü bir geleceğe taşımak için değerli vekillerimizin Bursa paydasında buluşmalarını oldukça önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.
BURSA’NIN YENİ VİZYONU
Marmara Havzası’nın merkezi olan Bursa’yı, ABD’deki San Francisco ve Almanya’daki Baden-Württemberg bölgesi gibi, Türkiye’nin zenginlik üreten merkezi haline getirecek stratejilerini belirlediklerini vurgulayan Başkan İbrahim Burkay, “Kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa için kentin ortak aklı ile Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle aynı doğrultuda hazırlanmış projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiyemizin katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme hamlesi doğrultusunda yerli, yenilikçi ve yeşil üretim vizyonuyla kurguladığımız TEKNOSAB’da çalışmalarımız hızla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde kente kazandırdığımız Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimizin (GUHEM) inşaat çalışmalarında son aşamaya geldik. Hükümetimizin 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan bir diğer projemiz Model Fabrika ve Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizi de (UYEM) hızla hayata geçiriyoruz. Bursamızın yeni vizyonunu yansıtan projelerimizin açılışını da inşallah kısa süre içerisinde hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
MİLLETVEKİLLERİNDEN TAM DESTEK
İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, BTSO’nun Bursa’ya değer katan projelerini yakından takip ettiklerini ifade etti. Oda yönetimi ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Efkan Ala, önümüzdeki süreçte de projelere desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Bursa iş dünyasının talep ve önerileri doğrultusunda üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Bursa paydasında gerçekleştirilen toplantının önemine değindi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da Bursa iş dünyasının örnek birlikteliğiyle yeni başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.

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BTSO Başkanı Burkay: Dev projelerin açılışı için gün sayıyoruz

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