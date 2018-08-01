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BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOTAŞ'ın elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yaptığı zamma ilişkin, "Üreticinin finansman ve yatırıma ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir dönemde ilave yük getirecek zammın tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOTAŞ'ın elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yaptığı zamma ilişkin, "Üreticinin finansman ve yatırıma ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir dönemde ilave yük getirecek zammın tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz" dedi.
BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan İbrahim Burkay, Bursa'nın BTSO liderliğinde Türkiye'deki örnek projelerin merkezi haline geldiğini söyledi. BTSO öncülüğünde Bursa iş dünyasının duayen isimlerinin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturduklarını hatırlatan İbrahim Burkay, kurulun, görüş ve önerileriyle odanın stratejik hedeflere ve projelerine çok değerli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.
ABD'NİN EN BÜYÜK KURUMU İLE İŞBİRLİĞİ
Başkan Burkay, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. GUHEM projesi kapsamında ABD'de dünyanın en büyük uzay, havacılık temalı müzesi Smithsonian Institution'u ziyaret ettiklerini dile getiren İbrahim Burkay, "Bursa'nın sembol binalarından birisi olacak merkezimiz için bakanlığımız ve TÜBİTAK ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Smithsonian Institution gibi kurumlarla yapacağımız işbirlikleri ile eğitim alanında ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
'MODEL FABRİKA, ENDÜSTRİ 4.0'A GEÇİŞTE REHBERLİK EDECEK'
Burkay, BTSO olarak 'Endüstri 4.0'a geçişte Bursalı firmalara rehberlik eden çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüttükleri Model Fabrika Projesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydeden Başkan Burkay, "DOSAB içerisinde kuracağımız Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından dönüşüm ve yetkinlik merkezi projesi haline getirildi. BUTEKOM çatısı altında hayata geçireceğimiz Model Fabrika'da firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çözümler geliştirirken, yüzde 60'lara ulaşan maliyet avantajı da sağlayacağız" dedi.
'DOĞALGAZ ZAMMI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOTAŞ'ın elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yaptığı zamma da değindi. İbrahim Burkay, "Bu zammın ardından gelen elektrik zammı da işletme giderlerine artış olarak yansıyacak. Türkiye'nin yatırıma ve üretime ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir ortamda girişimcilere ilave yük getiren bu zamlar tekrar gözden geçirilmelidir. İş dünyamız adına bakanlığımızın yüksek oranlı zamları tekrar değerlendirmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

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