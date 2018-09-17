BTSO Başkanı Burkay: Firmalarımız, kur farkı zararından korunacak

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şirketlerin kur farkı zararına karşı hukuken korunmasına ilişkin önemli bir düzenlemenin daha hayata geçirildiğini belirterek, "Şirketlerimizin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin döviz merkezli saldırılara maruz kaldığını belirterek, ekonomi yönetiminin finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel sektörü de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şirketlerin kur farkı zararına karşı koruma altına alınmasını talep ettiklerini hatırlatan Başkan Burkay, "Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyle, şirketlerimizin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayacak" diye konuştu.

'ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ve bunun aşılacağını dile getiren İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

"Bu süreçte üretim ve ihracattan asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'da, odamızın liderliğinde gerek yerli ve milli üretim, gerekse de ihracat odaklı projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Seferberlik ruhuyla kenetlenerek, yaşadığımız bu zorlu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Ülkemizin istiklali, milletimizin huzur ve refahı için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle beklentilerimizi hızla hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlarımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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