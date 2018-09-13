FİNANS

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “İş dünyası olarak fiyat farkı kararnamesi çıkarılması gibi atılacak adımlarla kur artışı nedeniyle zor durumda kalan firmalarımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay,  döviz fiyatlarındaki yükselişin özellikle kamuyla çalışan firmaları zor durumda bıraktığını söyledi.

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

BURSA,(DHA)-BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “İş dünyası olarak fiyat farkı kararnamesi çıkarılması gibi atılacak adımlarla kur artışı nedeniyle zor durumda kalan firmalarımızın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, döviz fiyatlarındaki yükselişin özellikle kamuyla çalışan firmaları zor durumda bıraktığını söyledi. Döviz fiyatlarındaki artışla birlikte birçok ithal ürünün fiyatının da ciddi oranda artış gösterdiğini kaydeden Başkan Burkay, “Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ihaleleri ağırlıklı olarak yılın ilk aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemdeki kur fiyatlarına göre kamu yükümlülüğü altına giren firmalarımız, kurdaki öngörülemeyen yükseliş nedeniyle önemli maliyet artışlarıyla karşılaştı. Bu kısa süreçte özellikle inşaat, tekstil, kimya ve sağlık sektörlerinde neredeyse yüzde 100’e yakın döviz kaynaklı maliyet artışları yaşandı. İş dünyası olarak firmalarımızın maliyet farklarının karşılanması adına hükümetimizden fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını talep ediyoruz.” dedi.
İHALELER TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Satın alma ihalelerindeki taahhütlerin yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini ifade eden Başkan Burkay, “İhale dönemindeki kur fiyatlarına göre bütçe hazırlayan ve planlama yapan firmalarımız, beklemedikleri bir senaryo ile karşılaştı. Ekonomik saldırılar sonrasında döviz fiyatları maliyet artışlarına yol açtı. Fiyat farkı kararnamesi ile kademeli olarak firmalara geri ödeme yapılması bu süreçte iş dünyasına nefes aldıracaktır.” diye konuştu.
FİRMALAR TEMİNATLARI YERİNE GETİRMEKTE ZORLANIYOR
Kurdaki artış dolayısıyla firmaların verdiği teminatları yerine getirmekte zorlandığını kaydeden Başkan Burkay, “Kamu ile iş yapan çok sayıda firma kur farkı nedeniyle taahhüdünü yerine getirmekte zorlanıyor. Bu süreçte işten çekilmek isteyen firmalarımız için cezai hükümlerin uygulanmaması ve teminatlarının yanmaması da diğer taleplerimiz arasında” dedi. “Hükümetimizin gerekli adımları en kısa sürede atacağına inanıyoruz” diyen Başkan Burkay yapılacak düzenlemelerin girişimcileri korumak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor
Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.