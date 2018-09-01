BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO'nun 14 ayrı Ur-Ge projesi ile Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu kaydetti. Burkay, gıda sektörünün Ur-Ge projesi ile ihracatta çıtasını yükselttiğini vurguladı.

Bursalı gıda sektörü temsilcileri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi ile ihracat yeteneğini güçlendiriyor. BTSO liderliğinde Ur-Ge projesi ile ihracat performanslarını yükseltmek isteyen gıda sektörü temsilcileri, 'Food Point' kurumsal kimliği adı altında güçlerini birleştirdi. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' sloganıyla geçen yıl gıda sektörü ihracat performansını artıran Ur-Ge üyeleri, gelecek 6 aylık eylem planını da belirledi. Gıda firmaları, Hindistan, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Fransa ile Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanırken, Kasım 2018'de ve Mart 2019'da Bursa'da iki ayrı alım heyeti düzenleyecek.

YENİ ROTA HAZIR

BTSO Gıda Ur-Ge Projesi'nin 6 aylık eylem planı da belirlendi. Sektör temsilcileri, Ekim ayında Paris Sial Fuarı'na çıkarma yapacak. Kasım ayında Almanya-Köln ve Aralık ayında Suudi Arabistan'da ikili iş görüşmesi organizasyonuna hazırlanan Ur-Ge üyesi firmalar, 2019 yılının ilk 3 ayında da B2B görüşmeleri için Katar, Fas ve Hindistan'ı ziyaret edecek. Proje çalışmaları kapsamında ayrıca 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ve 2019 yılı Mart ayında Bursa'da alım heyeti programları düzenlenecek.

'14 UR-GE PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak Ur-Ge projeleri ile firmaların ihracat potansiyelini ve rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. BTSO'nun 14 ayrı Ur-Ge projesi ile Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olduğunu kaydeden Burkay, gıda sektörünün Ur-Ge projesi ile ihracatta çıtasını yükselttiğini vurguladı. Başkan Burkay, Ticari Safari ve Ur-Ge projeleri ile son 5 yılda dünyanın farklı coğrafyalarından 17 bini aşkın iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını söyledi. Gıda Ur-Ge Projesi üyesi firmaların ihracat yeteneklerini ve yurt dışı bağlantılarını daha da güçlendirdiğini kaydeden Burkay, Ur-Ge projesinin firmalara sağladığı katkının ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi. İbrahim Burkay, Bursa'da gıda sektöründe ihracatın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 arttığını, proje üyesi 29 firmanın ihracatının ise aynı dönemde yüzde 34 oranında artış gösterdiğini kaydetti. "Ur-Ge projemiz sektörün kendi gücünü keşfetmesini sağladı" diyen Burkay, "BTSO olarak gıda sektörümüzün gelişimine yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz. Sektörlerimizin üretim ve ihracat odaklı büyümesi için projeler gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bursalı firmalarımızın üretim ve ihracat kabiliyetlerindeki artış, ülkemizin ekonomik parametrelerine olumlu yansımaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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