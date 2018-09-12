FİNANS

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Her konseyimizin sektörüyle alakalı Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz.

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Her konseyimizin sektörüyle alakalı Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz. Bununla birlikte konseylerimizin uluslararası fuarı ve kongreyi de Bursa'mıza kazandırmalarını bekliyoruz" dedi.
BTSO tarafından sektörlerin gelişimine liderlik yapılması amacıyla oluşturulan sektörel konseylerin 2018- 2022 döneminde görev yapacak başkanlar bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez BTSO'nun hayata geçirdiği sektörel konsey yapılanmasında ikinci dönem başkanları, hizmet binasındaki toplantıda buluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 2013 yılında hayata geçirdikleri sektörel konsey yapılanmasının, BTSO'nun vizyon projelerine öncülük yaptığını söyledi. TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ve UYEM gibi makro ölçekli projelerin, sektörel konseylerdeki çalışmaların ürünü olduğunu kaydeden Burkay, "Sektörel konsey yapılanmamızın ilk döneminde önemli başarılar elde ettik. Türkiye'ye model olan projelerimizin birçoğu sektörel konseylerdeki çalışmaların ürünü" diye konuştu.
Konsey yapılanmasının yüzde 65'lik kısmının, BTSO'nun seçilmiş meclis ve komite üyelerinden oluşacağını belirten Başkan Burkay, konsey çatısı altında ayrıca akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının temsilcileri ile alanında söz sahibi şirket yöneticilerinin yer alacağını söyledi. Yeni dönemde daha büyük hedeflere ulaşmak adına konsey yapılanmasını 4 ana temel üzerine kurguladıkların kaydeden Başkan Burkay, "İlk olarak her konseyimizin sektörüyle alakalı bir Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz. Bununla birlikte konseylerimizin uluslararası bir fuarı ve kongreyi de Bursa'mıza kazandırmalarını bekliyoruz. Son olarak her konseyimizin yurt dışında sektörleriyle alakalı katılacağı etkinlikleri olacak. Tüm bu uluslararası çalışmalarla kentimizin potansiyelini yukarıya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Erdemli'de limon hasadı başladı

Erdemli'de limon hasadı başladı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.