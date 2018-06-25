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BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 13:01 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)  Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni hükümet sistemi ile üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuşan ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacaktır" dedi.

BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

BURSA,(DHA)-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni hükümet sistemi ile üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilecek yapıya kavuşan ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacaktır" dedi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 24 Haziran 2018 ‘Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi. Demokrasi şöleni havasında geçen seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Burkay, yeni hükümet sistemi ile Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını ifade etti. Seçimler öncesinde Türkiye’nin istikrarına ve bağımsızlığına yönelik girişimlerin Türk milletinin feraseti sayesinde yine boşa çıktığını ifade eden Başkan Burkay, "Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkemiz 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4’lük bir büyüme performansı göstererek OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. Milli ekonomi hamlesi ile her alanda daha iddialı bir ülke konumuna geldik. 24 Haziran seçimleriyle bürokrasinin en aza indirgendiği bu yeni dönemde hayata geçirilecek yapısal reformlarla ülkemiz hedeflerine daha hızlı koşacaktır" diye konuştu.
'YENİ BİR ATILIM DÖNEMİ BAŞLIYOR'
Türkiye’nin gerek ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak gerekse de demokratik kazanımlar noktasında yeni anayasa ile beraber çok önemli düzenlemeler yapıldığını açıklayan Burkay, "Yeni hükümet sistemiyle ülkemiz yeni bir atılım döneminin kapılarını aralamış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürecek Türkiye’miz, 25 Haziran sabahı ile birlikte daha hızlı ve kararlı adımlar atacak. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha da güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Artık önümüzde ülkemiz ve milletimiz için belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.
'ÜRETMEYE, YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ'
Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktası olan seçimlerin ardından, gündemin ilk sırasını yine ekonominin oluşturacağını söyleyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte en kısa sürede üretime, ihracata, yeni yatırımlara odaklanmamız çok önemli. İş dünyamızda heyecan oluşturan yeni reformların ve teşvik paketlerinin önümüzdeki dönemde de hayata geçirileceğine inanıyor, ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunun daha sağlam adımlarla devam edeceği bu dönemin kentimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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