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BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi hususunda her türlü girişimi gerçekleştirdik.

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi hususunda her türlü girişimi gerçekleştirdik. Bundan sonra da karar vericiler üzerinde etkili olmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, BTSO Altıparmak Hizmet Binası'nda düzenlenen iftar programında basın mensupları ile buluştu. Projeleri ile kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan İbrahim Burkay, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı yoğun saldırılara maruz kaldığını söyledi. Kurdaki dalgalanmalar ve TL'nin değer kaybı ile ilgili de konuşan Burkay, "Merkez Bankası'nın faizlerdeki 300 baz puan artışı ve reeskont kredi ödemelerinde sabit kur kararı bir nebze de olsa piyasanın ateşini düşürdü. Bizim bir an önce seçim ortamından sıyrılıp reformlara odaklanmamız gerekiyor. Seçimler sonrasında çok daha stabil ve istikrarlı bir döneme geçmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.
'YERLİ OTOMOBİL İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR'
Başkan İbrahim Burkay, konuşmasında yerli otomobil çalışmalarındaki son gelişmelere de değindi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Şirketi'nin kurulmuş olmasının yerli otomobil çalışmalarının hızlanması adına umut verici olduğunu kaydeden Burkay, "Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa'mızı çok yakından tanıyan ve şehrimizin otomotiv sektöründeki avantajını yakinen bilen önemli bir isim. Biz daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile konsorsiyumda yer alan şirketlerle, yerli otomobilin neden Bursa'da üretilmesi gerektiğini anlattığımız raporumuzu paylaştık. Önümüzdeki süreçte de yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi adına girişimde bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.
'TEKNOSAB'DA İNŞAATLAR BU YIL BAŞLIYOR'
Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesindeki son durum hakkında basın mensuplarına bilgi veren İbrahim Burkay, projede her şeyin takvime uygun ve planlı devam ettiğini söyledi. Burkay, "Tüm çalışmalar planladığımız çerçevede yürüyor. 2018 yılının sonu itibarıyla birinci etapta fabrika inşaatlarının yapımına başlayacağız" dedi. Yabancı yatırımcıların projeye ilgisi hakkında açıklamalarda da bulunan Burkay, "Türkiye'de mevcudiyetini devam ettirmek isteyen şirketler, buradaki yatırım ortamını yakından takip ediyor. Bu şirketlerin yönelebilecekleri tek bölge Marmara Havzası ve Marmara Havzası'nda gidecekleri tek nokta ise TEKNOSAB. Dolayısıyla uluslararası firmalarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası firmaların yanında görüştüğümüz yerli ve milli sermaye şirketlerimiz de var. Seçim sonrasında yatırım planları çok daha hızlı gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı.
'BURSA'YI MARMARA'NIN FUAR MERKEZİ YAPACAĞIZ'
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürülen yeni fuar merkezi projesi hakkında ise Başkan Burkay, kentin sahip olduğu güçlü endüstrisini gösterebileceği bir fuar merkezine ihtiyacı olduğunu kaydetti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa sanayi, turizm, tarım ve tarih kenti olmasının yanında aynı zamanda bir fuar kenti. Avrasya Tüneli, 3'üncü Köprü, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi projelerle Marmara'da güney-kuzey aksı tamamen kapanıyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yeni fuar merkezi, Bursa'yı Marmara'nın fuar merkezi yapacak. Bunu yapmak zorundayız" dedi.

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BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdikBTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

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