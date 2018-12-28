FİNANS

BTSO, binden fazla girişimci kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

BTSO, 4 yılda 330’dan fazla eğitim programına imza atarken, söz konusu eğitimlere 22 bini aşkın yönetici ve çalışan katıldı.  Gerçekleştirdiği farklı eğitim programlarıyla Türkiye’deki oda ve borsalara rol model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi iş dünyasına hizmet vermeye devam ediyor.

BTSO, binden fazla girişimci kazandırdı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - BTSO, 4 yılda 330’dan fazla eğitim programına imza atarken, söz konusu eğitimlere 22 bini aşkın yönetici ve çalışan katıldı.
Gerçekleştirdiği farklı eğitim programlarıyla Türkiye’deki oda ve borsalara rol model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi iş dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. 2014 yılında eğitim ve gelişim platformu vizyonuyla hayata geçirilen BTSO Akademi kapsamında Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Emre Alkin, Cem Kozlu, Üstün Dökmen, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Acar Baltaş gibi alanında uzman isimler Bursa iş dünyası ile tecrübelerini paylaştı.
DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİNE İLGİ BÜYÜK
BTSO Akademi kapsamında son 4 yılda kişisel gelişim seminerlerinden İngilizce eğitim programlarına, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden stres yönetimine, dış ticaret yönetimi ve desteklerinden dijital pazarlama yöntemlerine kadar iş dünyasını yakından ilgilendiren farklı konularda 330’u aşkın eğitim gerçekleştirildi. Eğitim programları arasında özellikle mesleki eğitim ve dış ticaret destekleri konulu eğitimler iş dünyası temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Eğitimlerde yapılan anketler neticesinde üyelerin memnuniyet oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi.
2018’DE 70 EĞİTİM 6 BİN 100 KATILIMCI
Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda belirlenen eğitimler, BTSO üyelerinin kişisel gelişimlerini ve iş hayatındaki başarılarını artırmaya büyük katkı sağladı. Uzman kurumlarla işbirliği içerisinde bugüne kadar düzenlenen eğitim programlarından 22 binden fazla iş dünyası temsilcisi faydalandı. 2018 yılında düzenlenen 70 ayrı eğitim programına ise 6 bin 100 kişi katılım sağladı.
KATILIMCILAR MEMNUN: “BİLGİ EN ÖNEMLİ ZENGİNLİK”
BTSO Akademi Projesi’nden faydalanan kursiyerler ise eğitimlerin çalışma hayatına büyük katkı sağladığını söyledi. İş insanı Gizem Sulu, ‘Stres Yönetimi’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ gibi farklı alanlarda eğitim programlarına katıldığını söyledi. BTSO’nun üstlendiği misyon ile iş dünyasına önemli avantajlar sunduğunu belirten Sulu, “Yaşadığımız çağda bilgiye ulaşım en üst düzeyde olmak zorunda. BTSO da Akademi Projesiyle bu imkanları bizlere sunuyor. İş insanlarına zenginlik katan eğitimlerinden dolayı Odamıza teşekkür ederim” dedi.
“BTSO, İŞ DÜNYASINA VİZYON KAZANDIRIYOR”
BTSO Akademi Projesi’nden faydalanan katılımcılardan Aycan Aksoy da, bir firmada çevre ve iş sağlığı güvenliği sorumlusu olarak çalıştığını söyledi. BTSO Akademi kapsamında düzenlenen ‘Yangın Yönetmeliği’, ‘İmar Barışı’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ alanlarında farklı eğitimlerden faydalandığını kaydeden Aksoy, 4 yıl gibi bir sürede 300’ün üzerinde eğitim yapan BTSO’nun iş dünyasına yeni ufuklar kazandırdığını vurguladı. BTSO’ya teşekkür eden Aksoy, “İnsan hayatında eğitimin yerinin ayrı bir önemi var. BTSO Akademi Projesi de bilgiye ulaşım noktasında bizlere önemli katkı sağlıyor. İş dünyasına ciddi bir tecrübe ve birikim kazandıran eğitimlerden tüm iş insanları faydalanmalı” diye konuştu.
Yıllık ortalama 5 bin iş insanının faydalandığı eğitimlerle ilgili talep ve bilgilere ise akademi.btso.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.

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