BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde başlattıkları dijital dönüşüm hareketi kapsamında 35 yıldır BTSO’nun üyeleriyle iletişiminde en etkili araçlardan biri olan BTSO Ekonomi Dergisi bundan böyle yayın hayatına dijital ortamda devam edecek.

BTSO Dijital Oda Projesi çalışmaları kapsamında kurumsal yayın organı BTSO Ekonomi Dergisi'ni dijital ortama taşıdı. Dijital dönüşüm kapsamında ayrıca BTSO üyelerinin işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak BTSO Mobil uygulaması da iOS ve Android platformlarında yerini aldı.

Yaklaşık 35 yıldır BTSO’nun üyeleriyle iletişiminde en etkili araçlardan biri olan BTSO Ekonomi Dergisi, bundan böyle yayın hayatına dijital ortamda devam edecek. Her ay 30 binin üzerinde basılıp dağıtılan dergi, artık dijital olarak okuyucularıyla buluşuyor. Aylık periyotta yayınlanacak dijital dergi, iOS ve Android telefonlara, tabletlere ücretsiz olarak indirilerek veya www.btsoekonomi.com üzerinden interaktif yapıda okunabiliyor.

BTSO MOBİL UYGULAMASI HAZIR

BTSO bünyesinde başlattıkları dijital dönüşüm hareketiyle odanın teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelere yönelik hizmetlerin kalite ve süresini de önemli ölçüde iyileştirdiklerini vurguladı. Başkan Burkay, “Üyelerimize sağladığımız hizmetlerin tümünde teknolojiyi kullanmaya ve hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyoruz. Son olarak üyelerimizin hizmetlerimize, duyurulara, haber ve etkinliklere cep telefonlarından hızlı ve kolay biçimde ulaşabilmeleri adına BTSO Mobil uygulamasını da hayata geçirdik. Bu uygulama sayesinde üyelerimiz borç sorgulama, oda sicil numarası sorgulama, kapasite raporu sorgulama gibi birçok hizmetimizden artık tek tuşla faydalanabilecek. Üyelerimizden gelen talep ve öneriler doğrultusunda dijital alanda gücümüzü artırmaya yönelik farklı stratejiler ve projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

'BTSO EKONOMİ BİR TIK UZAKTA'

Dijital Oda projesi çalışmaları kapsamında BTSO Ekonomi Dergisi'nin de yayın hayatına artık dijital ortamda devam edeceğini belirten Başkan Burkay, “Türkiye’de her alanda bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Medya alanında da dijitalleşme hız kazanmış durumda. Ülkemizde toplamda 54 milyon internet kullanıcısı mevcut. Ayrıca toplam nüfusumuzun yüzde 61’lik kısmı aktif sosyal medya kullanıcısı. Bu durum toplumuzun okuma alışkanlıklarını değiştirirken, dijital mecralara olan ilgiyi de artırıyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak kurumsal yayın organımız BTSO Ekonomi’yi dijital ortama taşıdık. Üyelerimiz istedikleri her an, her yerde, bir tıkla dergimizin içeriğine ulaşabilecek” dedi. Burkay, dijital yayıncılığın, kağıt kullanımını azaltacak olması nedeniyle daha çevreci bir yaklaşıma sahip olduğunu da belirterek aldıkları kararda bu durumun da belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.

