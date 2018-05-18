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BTSO EVM, Türkiye'ye hizmet veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

'ENERJİDE Verimlilik Üretimde Süreklilik' sloganıyla hareket eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), Türkiye’nin birçok şehrine de hizmet veriyor.

BTSO EVM, Türkiye'ye hizmet veriyor

BURSA, (DHA)- 'ENERJİDE Verimlilik Üretimde Süreklilik' sloganıyla hareket eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), Türkiye’nin birçok şehrine de hizmet veriyor.
BTSO EVM, etüt, eğitim, ölçüm, danışmanlık ve enerji yönetim sistemi hizmetleriyle iş dünyasında enerji verimliliği noktasında farkındalığı artırıyor. Endüstriyel işletmelerin kaliteden ödün vermeden, maksimum verimlilik ve minimum enerji tüketimine ulaşmaları için BTSO tarafından hayata geçirilen merkez, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. BTSO EVM, hizmetleriyle firmalar arasında enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturuyor.
TÜRKİYE’DE İLK VE TEK
TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olan EVM, BTSO liderliğinde ‘Enerjide Verimlilik Üretimde Süreklilik’ sloganı ile çalışmalarına devam ediyor. Firmaların enerji verimliliği ön etüt çalışması, detaylı etüt ve ölçümlerini yapan merkez, aynı zamanda BTSOBİZ Projesi ile işletmelere avantajlı fiyatlarla hizmet veriyor. EVM, BTSO’nun Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Ur-Ge projeleri kapsamında tekstil, kompozit ve kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik de eğitimler veriyor.
80’E YAKIN FİRMADA ÖLÇÜM YAPILDI
Tekstil, otomotiv ve kimya sektörleri başta olmak üzere 80’e yakın firmada enerji verimliliği ölçümleri yapan BTSO EVM’nin hazırladığı raporlar ise Türk Akreditasyon Kurum’nun karşılıklı tanınabilirlik imzaladığı tüm ülkelerde geçerli olma özelliği taşıyor. BTSO EVM, enerji verimliliğini ilgilendiren ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Bursa’yı temsil ediyor. Şanlıurfa’da gerçekleşen ‘Uluslararası Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi’nde 3 ayrı bildiri yayınlayan EVM, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na da katılım sağladı.
EVM TÜRKİYE’YE MODEL OLUYOR
BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, BTSO öncülüğünde hayata geçen EVM’nin sadece Bursa’da değil, Türkiye genelinde enerji verimliliği konusunda tercih edilen bir merkez olduğunu kaydetti. BTSO EVM’nin Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Denizli, Balıkesir ve Tekirdağ başta olmak farklı şehirlerdeki çeşitli sektörlerde hizmet verdiğini kaydeden Karakök, şöyle konuştu:
"EVM, akredite ölçüm hizmeti, uygulamalı eğitim tesisi, 1. sınıf ölçüm cihazları ve alanındaki nitelikli personel imkanlarından dolayı tercih ediliyor. Bursalı firmalarımızın da EVM’nin avantajlarından daha fazla faydalanmasını istiyoruz."
EVM’DE NELER VAR?
BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, DOSAB’da hizmet veren EVM’nin 500 metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Merkez bünyesinde Soğutma, Fırın&Chiller Ünitesi, Buhar Ünitesi, Basınçlı Hava, Pompa ve Aydınlatma ünitesinin yer aldığını kaydeden Canpolat Çakal, EVM’nin ayrıca Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 danışmanlığı da yaptığını söyledi. Merkezin bugüne kadar çok sayıda yerli ve yabancı şirkete sistem danışmanlığı yaparak TS EN ISO/IEC 50001 sisteminin kurulmasını sağladığını ifade eden Çakal, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hibe programlarından faydalanabilmek için firmaların bu belgeye sahip olmaları zorunluluğu bulunuyor. Bu belgeye sahip olan firmalar, ayrıca devletin sunduğu destek ve hibelerden de faydalanma konusunda avantaj sağlıyor" dedi.

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BTSO EVM, Türkiye'ye hizmet veriyorBTSO EVM, Türkiye'ye hizmet veriyor

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