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BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘Müşterek Komiteler’ ve ‘Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ gerçekleştirildi.

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘Müşterek Komiteler’ ve ‘Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa gibi şehirlerimizin sayısını ve gücünü arttırarak ekonomideki kırılganlıkları ortadan kaldırabiliriz" dedi.
Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantılara Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde TSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu da katıldı. Niğde’deki yatırım ve iş birlikleri fırsatlarının da değerlendirildiği ve Niğde TSO ile BTSO arasında işbirliği protokolünün imzalandığı toplantıda konuşan İbrahim Burkay, üretim merkezleri arasındaki sinerjinin Türkiye’nin kalkınma hedeflerine güç kattığını söyledi. Türkiye’nin kritik virajlardan geçtiği bir dönemde iş dünyası olarak ekonomideki hedeflere katkı vermeye devam ettiklerini ifade eden Burkay, "Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Yatırım hedeflerimizden, üretimden ve ihracattan vazgeçme şansımız yok. Ürettikçe güçlenecek, güçlendikçe büyüyecek bir Türkiye için azimle çalışmaya devam edeceğiz. BTSO olarak iş dünyamızdan aldığımız güçle sektörlerimizin büyüme hamlesine destek sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
'BURSA, GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, GELECEĞİ KURGULAYAN BİR KENT'
Bursa’nın üretim merkezi kimliğiyle gerek sanayinin kent ekonomisine yüzde 46’ya ulaşan katkısı, gerekse de 15 milyar dolara ulaşan rekor ihracatı ve 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türkiye hedeflerinde lider bir konumda bulunduğuna işaret eden Başkan Burkay, Türkiye ekonomisinde kırılganlıkları geride bırakmanın yolunun Bursa gibi şehirlerin sayısını ve gücünü artırmaktan geçtiğini ifade etti. İbrahim Burkay, "Merkezinde Bursamızın bulunduğu Marmara Havzası’nın milli kalkınma hedeflerimize ulaşmamız adına önemli bir rol oynayacağı ortadadır. Ekonomi yönetimimiz aldığı tedbirler ve açıkladığı destek paketleriyle iş dünyamızın yanında olduğunu bizlere her dönemde hissettiriyor. Yüksek teknolojiye geçişimizde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının artırılması, start-up’ları büyütebilmek ve unicorn girişimler çıkarabilmek için melek yatırımcılık fonlarının teşvik edilmesi yeni ekonomi modelinde güçlü bir atılım sürecinin de belirleyicisi olacaktır. Bursa, iş dünyasının destekleriyle günü kurtarmak yerine geleceğini bugünden kurgulayan bir kent kimliğine kavuştu. Tüm güçlüklere rağmen kenti ve ülkesi için azimle çalışan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki başarının yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamakla mümkün olabileceğini belirterek, "Bursa, sanayide, ticarette, üretimde, ihracatta, eğitimde ve daha pek çok alanda ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri konumunda. Odamız Anadolu başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkemizin ortak hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.
'NİĞDE KİMYA OSB HAYATA GEÇİYOR'
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde ekonomisi ve yeni kurulacak Kimya OSB hakkında açıklamalarda bulundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Şimşek, "Yatırım ve üretimdeki süreklilik önemli iki konu. Bunu başarırsak ekonomimizi sağlam temellere oturturuz. Bursa ve Niğde 2013 yılından bu yana kardeş şehir. Kardeş şehir olmak her anlamda yardımlaşma ve dayanışmayı gerektirir. Niğde, tarımın endüstrileşmesi noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda Kimya İhtisas OSB’yi kuruyoruz. Ön talepleri topladığımız Niğde Kimya OSB, 730 hektarlık alana sahiptir. Bölgede 8 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bu alan kamu arazisi olduğu için kamulaştırma bedeli ödenmeyecek, yatırımcılar için cüzi bir arazi bedeli ortaya çıkacak. Bursa ile Niğde arasında yeni iş birliği köprülerinin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.
'BURSA BİZİM İÇİN MODEL BİR ŞEHİR'
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bursa ile Niğde arasındaki kardeşlik köprüsünün sanayi ve ticaret alanında daha güçlü olmasını hedeflediklerini belirterek, "Niğde’ye yatırım yapılması konusunda iş insanlarımızın emrindeyiz. Bursa bizim için model bir şehir. Bursa gibi kardeş şehrimiz olduğundan dolayı çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ise BTSO ve Niğde TSO arasında yapılan protokolün iki kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu protokol iki oda arasında iletişimi daha da güçlendirecektir. Bu birliktelikten güzel sonuçlar çıkacaktır" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Niğde’nin yatırım imkanlarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra ise BTSO ve Niğde TSO arasında iş birliği protokolü yapıldı. Protokolü, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Niğde TSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu imzaladı.

FOTOĞRAFLI

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladıBTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladıBTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladıBTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

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