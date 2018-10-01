BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, yeni dönemde ilk kez Sınır Ötesi İhracat ve Ticaret Komitesi ve Dış Ticaret Konseyi oluşturduklarını belirterek, "Kentimizin yeni bir atılım yapması ve daha güçlü yarınlara sahip olması için komitelerimizin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

BTSO 36. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası’nda gerçekleştirildi. Komitenin yeni dönemdeki ilk toplantısına, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, 36. Meslek Komitesi Başkanı İlker Özgüven ve komite üyeleri katıldı.

3,5 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE 1,5 MİLYARLIK NÜFUS

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Türkiye’nin başta tekstil, otomotiv, makine, kimya ve gıda sektörleri olmak üzere birçok alandaki üretim ve ihracat faaliyetlerinin odağında Bursa’nın olduğunu söyledi. Bursa’nın coğrafi konumu itibarıyla da 3 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusun merkezinde yer aldığını kaydeden Osman Nemli, Bursa iş dünyası olarak küresel çapta yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın geçen yıl 14 milyar doları aşan ihracata imza attığını vurguladı.

Bursa’nın 121 ülkeden fazla ihracat başarısına sahip olduğunu kaydeden Osman Nemli, “BTSO olarak geliştirdiğimiz projelerle, Bursamız son 4 yılda 1000 yeni ihracatçı firma kazandı. Yeni dönemde ilk kez sınır ötesi ihracat ve ticaret komitemiz ile Dış Ticaret Konseyimizi oluşturduk. Kentimizin yeni bir atılım yapması ve daha güçlü yarınlara sahip olması için yönetim kurulu olarak komitelerimizin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

'İHRACAT VAZGEÇİLMEZİMİZDİR'

Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Sınır Ötesi Ticaret ve İhracat Komitesi olan 36. Komite'nin yaklaşık 400’e yakın üyeye sahip olduğunu söyledi. 36. komitenin Türkiye’deki oda ve borsalar arasında tek olduğunu kaydeden Bayizit, genişletilmiş sektörel analiz toplantılarıyla sektörlerin görüş ve önerilerini alarak, iş insanlarının sıkıntılarına yönelik çözüm aradıklarını ifade etti. İhracatın Türkiye için vazgeçilmez olduğunu belirten Bayizit, “Özellikle ülkemizin geçtiği bu zor süreçte dış ticaret pazarlarının önemi daha da artıyor. Bizler de komite olarak ihracat yapan firmalarımızla birlik ve beraberlik yaparak çalışmak istiyoruz. Hep birlikte sektörümüzle ilgili konulara birlikte karar vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Toplantıda ayrıca KFA Fuarcılık, Dış Ticaret Müdürlüğü ve Cosme Projesi kapsamında yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi hakkında sunum gerçekleşti.

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