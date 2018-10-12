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BTSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Firmalarımız, yapacakları indirimlerle ülkemizin enflasyonla topyekün mücadele hamlesine en yüksek düzeyde katkıyı sağlayacaktır"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan "indirim kampanyası"na Bursalı firmaların katkı sağlayacaklarını belirtti.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirilen uygulamanın tüketimin devamı ve fiyatlarda dengelenme açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Enflasyonla mücadelede başarının, iş dünyasının kararlı ve güçlü duruşuyla mümkün olacağını aktaran Burkay, "BTSO olarak 41 bin üyemizle mücadeleye hazırız. Firmalarımız, yapacakları indirimlerle ülkemizin enflasyonla topyekün mücadele hamlesine en yüksek düzeyde katkıyı sağlayacaktır. Kararlı ve güçlü duruşuyla şimdiye kadar Türkiye ekonomisinin her türlü zorluğun üstesinden gelmesine destek olan Bursa iş dünyası, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın başarısı için de elini taşın altına koymaya hazır." ifadelerini kullandı.

İndirim kampanyasının tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay, en az yüzde 10 indirimi kapsadığını anımsatan Burkay, kamu öncülüğünde yürütülen kampanyanın enflasyondaki yükselişi yıl sonuna kadar dizginleyeceğini kaydetti.

Tüm BTSO üyelerini kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Burkay, "Firmalarımız, ürün ve hizmetlerine yansıtacakları indirimlerle enflasyona karşı mücadeleye destek olurken, ekonomimiz üzerinden oynanan oyunları da boşa çıkaracak. Farklı sektörlerden çok sayıda üyemiz şimdiye kadar mücadele programına destek olmak için harekete geçti. Amacımız tüm üyelerimizin bu sürece sahip çıkmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BTSO bursa Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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