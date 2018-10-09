BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı desteklediklerini söyledi. Burkay, "Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Burkay, "Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir" diye konuştu.

'BURSA EN YÜKSEK KATKIYI SAĞLAYACAK'

Burkay, ekonomi yönetiminin toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek gerçekçi hedefler ortaya koyduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"İş dünyamızın önündeki en büyük engellerin başında fiyat istikrarsızlığı bulunuyor. Bu kapsamda, enflasyon sepetindeki ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk indirimler oldukça önemli. Bununla birlikte firmalarımızın üretim maliyetlerini düşüren ve işletmelerimize finansmana erişim kolaylığı sağlayan uygulamalar da piyasalara moral ve motivasyon aşılamıştır. İstişare kültürü ile iş dünyamızın beklentilerini hayata geçiren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Topyekûn mücadele gerektiren enflasyon programına Bursa iş dünyamızın da gerçekleştirecekleri indirimlerle en yüksek düzeyde katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum."

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