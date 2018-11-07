BTSO'dan gıda sektöründe ihracat atağı

Üyeler, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenecek alım heyeti organizasyonunda ürünlerini yabancı alıcılara tanıtacak. Firmalar yabancı konuklara üretim tesislerini de gezdirecek.

Ticaret Bakanlığı ve BTSO destekleriyle hazırlanan Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında, yurt dışı pazarlama, alım heyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek ihracat yolunda önemli gelişmeler kateden firma temsilcileri, yeni bir alım heyeti organizasyonuna odaklandı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda sektörünün temsilcileri, ihracatlarını BTSO liderliğinde "Bursa Food Point" kurumsal kimliği adı altında artırmaya devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla bir araya getirecek.

Onur, 14 ayrı Ur-Ge projesiyle Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından olan BTSO'nun özellikle gıda sektörünün ihracatını artırmaya yönelik önemli projelere imza attığını ifade etti.

Gıda sektöründeki üretim tecrübesiyle bir marka olan Bursa'nın bu başarısını dış ticarete yansıtmasını istediklerini vurgulayan Onur, şunları kaydetti:

"BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyoruz. Ur-Ge projelerimiz firmalarımıza yeni ufuklar kazandırıyor. Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bursalı firmalarımızın üretim ve ihracat kabiliyetlerindeki artış, ülkemizin ekonomik parametrelerine olumlu yansımaya devam edecektir."

BTSO Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan da alım heyeti programının Bursa gıda sektörü temsilcilerinin ihracatlarını artırmaları adına bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere önemli yabancı alıcıların Bursa'ya geleceğini belirten Sayılgan, şu ifadeleri kullandı: