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BTSO'dan gıda sektöründe ihracat atağı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

BTSO, sektörün ihracatını artırma hedefiyle 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla bir araya getirecek.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda sektörünün temsilcileri, ihracatlarını BTSO liderliğinde "Bursa Food Point" kurumsal kimliği adı altında artırmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı ve BTSO destekleriyle hazırlanan Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında, yurt dışı pazarlama, alım heyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek ihracat yolunda önemli gelişmeler kateden firma temsilcileri, yeni bir alım heyeti organizasyonuna odaklandı.

Üyeler, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenecek alım heyeti organizasyonunda ürünlerini yabancı alıcılara tanıtacak. Firmalar yabancı konuklara üretim tesislerini de gezdirecek.

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- İhracat odaklı büyüme

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Ur-Ge projeleriyle firmaların ihracat potansiyelini ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Onur, 14 ayrı Ur-Ge projesiyle Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından olan BTSO'nun özellikle gıda sektörünün ihracatını artırmaya yönelik önemli projelere imza attığını ifade etti.

Gıda sektöründeki üretim tecrübesiyle bir marka olan Bursa'nın bu başarısını dış ticarete yansıtmasını istediklerini vurgulayan Onur, şunları kaydetti:

"BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyoruz. Ur-Ge projelerimiz firmalarımıza yeni ufuklar kazandırıyor. Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bursalı firmalarımızın üretim ve ihracat kabiliyetlerindeki artış, ülkemizin ekonomik parametrelerine olumlu yansımaya devam edecektir."

BTSO Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan da alım heyeti programının Bursa gıda sektörü temsilcilerinin ihracatlarını artırmaları adına bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere önemli yabancı alıcıların Bursa'ya geleceğini belirten Sayılgan, şu ifadeleri kullandı:

"Konsey olarak sektör temsilcilerimizin ihracata açılmasına büyük önem veriyoruz. Gıda Ur-Ge Projesi üyelerimiz geçtiğimiz sene ihracatlarını yüzde 34 artırırken, bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. BTSO Yönetim Kurulumuzun destekleriyle sektörümüze son 2 yılda ivme kazandıran 3 önemli alım heyeti programına imza attık. Konseyimizin çalışmaları doğrultusunda yeni projelerimizi sürdüreceğiz. Kasım ayının sonunda yapacağımız alım heyeti organizasyonu, sektörümüzün ihracat odaklı büyümesine güç katacak. Bursa'nın önde gelen gıda üreticilerinin yer alacağı alım heyetinde firmalarımızı nitelikli alıcılarla buluşturacağız."

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Anahtar Kelimeler:
BTSO bursa Gıda Ur-Ge Projesi

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