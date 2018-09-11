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BTSO'dan Kırgızistan’a çıkarma

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Bişkek'te Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 60’ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu temsilcisinin yer aldığı bir fuar düzenlendi.

BİŞKEK (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) öncülüğünde ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 60’ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu temsilcisinin yer aldığı iş dünyası delegasyonu, Kırgızistan ile ticaret bağlarını güçlendirmek için başkent Bişkek’e çıkarma yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimini yapan firmalar, Bişkek Damas Oteli’nde düzenlenen fuarda tekstil ürünlerini tanıttı ve yeni siparişler aldı.

Fuarın açılışında Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve İş Ortaklığı Bölüm Başkanı Rima Apasova ile Kırgız ve Türk dünyasından çok sayıda katılımcı yer aldı.

Büyükelçi Fırat, fuarda ürünlerini tanıtan Türk ihracatçı firma temsilcileri ile tek tek görüşerek Kırgızistan’da yeni iş birlikleri kurmaya davet etti.

- “Türk şirketlerini yatırım yapmaya teşvik ediyoruz”

Büyükelçi Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, BTSO tarafından düzenlenen fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Türk şirketlerini Kırgızistan'a yatırıma, bu ülkede üretime ve buradan ihracat yapmaya teşvik ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan ziyaretinde düzenlenen Türk-Kırgız İş Forumu’nda, Türk iş adamlarına "Kırgızistan’a gelin. Kırgızistan’da ticaret yapın. Ticaret hacmini artırın" çağrısında bulunduğunu kaydeden Fırat, Kırgızistan Cumhurbaşkanının da aynı şekilde, Kırgız şirketlerinden Türk şirketleri ile iş birliğini geliştirmelerini istediğini hatırlattı.

Fırat, BTSO öncülüğünde düzenlenen fuarda her iki tarafın birbirini tanıma sürecini yaşadığına dikkati çekerek, Kırgızistan’da Türkiye olarak bundan sonra da sektörel bazda değişik fuarlar düzenlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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- “Kırgızistan ile iş birliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuş, Kırgızistan ile iş birliğini daha ileriye taşımak istediklerini belirtti.

Bursa'nın ABD, Avrupa ve Asya pazarlarına mal sattığına işaret eden Kuş, “Biz bunu Kırgızistan ile de yapabiliriz. Kırgızistan ile beraber üretebiliriz. Bunun için buradayız.” diye konuştu.

Kuş, tekstil, kimya, otomotiv ve gıda sektörünü Kırgızistan’a yönlendirerek ticaret hacmini geliştirmeyi istediklerini ifade ederek, “İnşallah, buradaki firmaları Bursa’ya davet edip iş birliğimizi daha ileriye taşımak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Gürses de Bursa’nın ve Türkiye’nin mallarını bu pazarlara ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, “Kırgızistan'la ticari ilişkilerimizi artırarak, Türkiye ile Kırgızistan arasında tarihten gelen bağımızı da daha kuvvetli hale getirmiş olacağız.” dedi.

-İş birliği memorandumu

Fuar kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir iş birliği memorandumu imzalandı.

Memoranduma BTSO Başkan Yardımcısı Kuş ve Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Apasova imza attı.

Apasova, yaptığı açıklamada Türkiye'nin önde gelen bebe ve çocuk ürün üreticilerinin Kırgızistan'da toplandığını belirterek, "Ben inanıyorum ki bugün yerli iş adamlarımız Türk iş adamlarıyla iş ortaklıklar yaparlar. Türkiye'den bebe ve çocuk tekstil ürünleri Kırgızistan'a ihracatı öngören anlaşmalar sağlarlar." diye konuştu.

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- "Fuara büyük ilgi gösterildi"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Behzat Erten ise fuara Kırgız muhataplarının büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Erten, Türk ve Kırgız tarafları iş birliği alanında verimli toplantılarda bulunduklarını belirterek, "Son yıllarda yapılan en verimli ve sonucu somut olarak görülebilecek bir fuardır. Buraya gelen Türk firmalarının, bu görüşmelerin neticesinde Kırgızistan'a ihracatını önemli ölçüde artıracağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

BTSO'nun gayretini takdirle karşıladığını kaydeden Erten, fuardaki görüşmelerin iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması konusunda faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

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