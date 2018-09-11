BTSO'dan Kırgızistan’a çıkarma

BİŞKEK (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) öncülüğünde ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 60’ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu temsilcisinin yer aldığı iş dünyası delegasyonu, Kırgızistan ile ticaret bağlarını güçlendirmek için başkent Bişkek’e çıkarma yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimini yapan firmalar, Bişkek Damas Oteli’nde düzenlenen fuarda tekstil ürünlerini tanıttı ve yeni siparişler aldı.

Fuarın açılışında Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve İş Ortaklığı Bölüm Başkanı Rima Apasova ile Kırgız ve Türk dünyasından çok sayıda katılımcı yer aldı.

Büyükelçi Fırat, fuarda ürünlerini tanıtan Türk ihracatçı firma temsilcileri ile tek tek görüşerek Kırgızistan’da yeni iş birlikleri kurmaya davet etti.

- “Türk şirketlerini yatırım yapmaya teşvik ediyoruz”