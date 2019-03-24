BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyasına yönelik model projeleriyle uzmanlık merkezi kimliği kazanan BTSO, otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı. BTSO liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 1 milyon lira bütçesi bulunan ve yüzde 80'i Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak projeyle KOBİ'lerin otomotiv sektörünün dış ticarette güçlenmesi, girişimcilik konuları ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor.

İlerleyen günlerde açılış toplantısıyla başlayacak proje kapsamında 15'i kadın 100 girişimci seçilecek. Seçilen girişimciler için dış ticaret ve girişimcilik eğitimleri, otomotiv endüstrisiyle ilgili AB müktesebatı eğitimleri, çevre sorunları ve fikri mülkiyet hakları seminerleri verilecek.