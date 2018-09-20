Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Nefes Kredisi'ni bir kez daha üyelerinin kullanımına sundu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygun faiz ve ödeme koşulları ile oda üyelerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi desteği sunulacak. 8 banka iş birliğiyle yapılacak Nefes Kredisi için başvurular bugün başladı.

İlk 6 ay ana para ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacak kredinin aylık faiz oranı ise 1,85 olarak belirlendi. Kredi Garanti Fonu'nun da desteklediği Nefes Kredisi için Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları üzerinden başvuru yapılabilecek.

- "Teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 41 bini aşkın üyeye sahip odanın KOBİ'ler için Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en fazla katkı sağlayan odalardan olduğunu belirtti.