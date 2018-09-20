Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Nefes Kredisi'ni bir kez daha üyelerinin kullanımına sundu.
BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygun faiz ve ödeme koşulları ile oda üyelerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar kredi desteği sunulacak. 8 banka iş birliğiyle yapılacak Nefes Kredisi için başvurular bugün başladı.
İlk 6 ay ana para ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacak kredinin aylık faiz oranı ise 1,85 olarak belirlendi. Kredi Garanti Fonu'nun da desteklediği Nefes Kredisi için Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları üzerinden başvuru yapılabilecek.
- "Teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz"
Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 41 bini aşkın üyeye sahip odanın KOBİ'ler için Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en fazla katkı sağlayan odalardan olduğunu belirtti.
BTSO olarak iş dünyasının nakit ihtiyacına yönelik başlatılan kredi destekleriyle KOBİ'lerin sorunlarına çözüm ürettiklerini aktaran Burkay, geçen nisan ayında başlatılan Nefes Kredisi'yle Bursa iş dünyası temsilcilerinin yaklaşık 450 milyon liralık kaynaktan faydalandığını hatırlattı.
Burkay, özellikle KOBİ niteliğindeki firmaların son dönemde güçlü desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, BTSO olarak KOBİ'lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Özellikle Nefes Kredisi yatırımcısına her zaman güven veren Türkiye'nin büyüme yolculuğuna da katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Nefes Kredisi'yle Türkiye ve Bursa ekonomisinin can damarı olan KOBİ'lerin ticaret hayatına önemli bir destek sunduklarını belirten Burkay, şunları kaydetti:
"Nakit ihtiyacının yoğun olduğu bu dönemde yeni bir döneme başladık. Uygun faiz ve ödeme koşulları ile 50 bin liraden 200 bin liraya kadar kredi desteği verilecek. Bu zorlu süreçlerde firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu adımlarla finansman talebindeki küçük ve orta ölçekli üyelerimiz, Nefes Kredisi ile kolay ve hızlı bir şekilde bu kaynağa ulaşacak. Ülkemiz gelecek hedeflerine güçlü KOBİ'lerle ulaşacaktır. Üreterek büyüterek, el birliğiyle ekonomimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."
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