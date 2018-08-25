BTSO'dan yeni pazarlara ihracat yolculuğu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında eylül ayında ABD'den Çin'e, Almanya'dan Kazakistan'a geniş katılımlı 11 yurt dışı programına 350'den fazla firmadan temsilci katılacak.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılının ilk 7 aylık döneminde 30'a yakın yurt dışı programına imza atan oda, eylül ayında ise 11 ayrı yurt dışı programını takvime aldı. Ur-Ge projeleri kapsamında kimya sektörü temsilcileri Romanya'da, raylı sistemler sektörü temsilcileri Almanya'da ve kompozit sektörü temsilcileri ABD'de düzenlenecek yurt dışı pazarlama faaliyetlerine katılacak. Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Ur-Ge Projesi kapsamında ise 65 kişilik heyet ilk defa Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni iş bağlantıları kurmak adına Bursa'dan yola çıkacak.

Eylül ayında ayrıca Çin'de düzenlenecek Mobilya Fuarı'na, Almanya'da otomotiv sektörüne yönelik düzenlenecek Automechanika'ya, Rusya'da gıda sektöründe düzenlenecek "World Food Moscow Fuarı"na ve Paris'te tekstil sektöründe düzenlenecek Texworld ve Premiere Vision fuarlarına çıkarma yapılacak. BTSO üyeleri ayrıca İtalya'da mermer sektöründe düzenlenecek Marmomac-Cersasie 2018 Fuarı'nda yer alacak. Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında düzenlenecek yurt dışı programlarına 350'den fazla iş insanı katılacak.