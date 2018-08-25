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BTSO'dan yeni pazarlara ihracat yolculuğu

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ihracat odaklı projeleri kapsamında eylül ayında 11 ayrı yurt dışı programını takvime aldı - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz ve yoğun şekilde ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bu dönemden ancak üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında eylül ayında ABD'den Çin'e, Almanya'dan Kazakistan'a geniş katılımlı 11 yurt dışı programına 350'den fazla firmadan temsilci katılacak.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılının ilk 7 aylık döneminde 30'a yakın yurt dışı programına imza atan oda, eylül ayında ise 11 ayrı yurt dışı programını takvime aldı. Ur-Ge projeleri kapsamında kimya sektörü temsilcileri Romanya'da, raylı sistemler sektörü temsilcileri Almanya'da ve kompozit sektörü temsilcileri ABD'de düzenlenecek yurt dışı pazarlama faaliyetlerine katılacak. Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Ur-Ge Projesi kapsamında ise 65 kişilik heyet ilk defa Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni iş bağlantıları kurmak adına Bursa'dan yola çıkacak.

Eylül ayında ayrıca Çin'de düzenlenecek Mobilya Fuarı'na, Almanya'da otomotiv sektörüne yönelik düzenlenecek Automechanika'ya, Rusya'da gıda sektöründe düzenlenecek "World Food Moscow Fuarı"na ve Paris'te tekstil sektöründe düzenlenecek Texworld ve Premiere Vision fuarlarına çıkarma yapılacak. BTSO üyeleri ayrıca İtalya'da mermer sektöründe düzenlenecek Marmomac-Cersasie 2018 Fuarı'nda yer alacak. Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında düzenlenecek yurt dışı programlarına 350'den fazla iş insanı katılacak.

- "Bursa'mız ülkemizin büyüme yolculuğunda kilit rol oynuyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin kalbi olan Bursa'da firmaların ihracat odaklı büyümesi noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Bursalı firmaların yurt dışı fuar ve B2B organizasyonlarıyla sektörlerinde yaşanan gelişmeleri yakından inceleme fırsatı yakaladığını belirten Burkay, Ticari Safari Projesi kapsamında ise son 4 yılda 17 bini aşkın iş insanını Bursa'da sektörlerle buluşturduklarını bildirdi.

İhracat odaklı projelerin de katkısıyla son 5 yılda kentteki ihracatçı sayılarında bine yakın artış yaşandığını aktaran Burkay, "İhracat ve üretim üssü Bursa'mız ülkemizin büyüme yolculuğunda kilit rol oynuyor. Bursa iş dünyası olarak ürünlerimizi dünya pazarlarıyla mutlaka daha fazla buluşturmamız lazım. Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz ve yoğun şekilde ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bu dönemden ancak üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni ihraç pazarlarına erişebilmek adına yurt dışı fuarların kilit rol oynadığını kaydeden Burkay, ilerleyen günlerde yeni alım heyeti ve fuar organizasyonları gerçekleştireceklerini belirtti.

Bursa'da hizmet çıtasını daha yükseğe taşımaya gayret edeceklerini vurgulayan Burkay, şunları aktardı:

"Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, nitelikli fuar organizasyonlarımız, Türk Ticaret Merkezlerimiz, Ülke Masalarımız ve İş Konseylerimizle Bursa'mızı uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok Ur-Ge projesi yürüten kurumuyuz. Önümüzdeki süreçte Ur-Ge projelerimizin sayısının 20'nin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. İş dünyamızla istişare ederek hayata geçireceğimiz projelerle kentimizi ve ülkemizi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. Milletçe omuz omuza vererek ve yine örnek bir duruş sergileyerek, inadına üretim inadına ihracatla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımaya devam edeceğiz."

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