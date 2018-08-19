FİNANS

BTSO'nun "İlk 250 Büyük Firma-2017 Araştırması"

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'da ciro büyüklüğüne göre zirvede 18,3 milyar lira ile Tofaş yer alırken, bunu 15,6 milyar lira ile Oyak Renault ve 5,3 milyar lira ile Bosch izledi - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Başta üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm parametrelerde rekor seviyelerde performans gösteren ve gerçek bir başarı öyküsü yazan tüm firmalarımızı kentimize ve ülkemize kattıkları değer için yürekten kutluyorum" - "Milli ekonomimizin hedef alındığı saldırılardan milletçe kenetlenerek ve omuz omuza vererek çıkacağız. Bu süreçte en önemli kaldıraç, üretmek ve ihracat yapmaktır"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin önde gelen saha çalışmalarından biri olan "İlk 250 Büyük Firma-2017 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, kent ekonomisine ışık tutan araştırma bu yıl 21'inci kez gerçekleştirildi. Elektronik ortamda ve bini aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Bursalı firmaların iç ve dış satışları toplamı 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 34 artarak, 116,6 milyar lira oldu. Geçen yıl 250 firma tarafından oluşturulan katma değer yüzde 30 artışla 19 milyar liranın üzerine çıkarken, firmaların öz sermaye toplamları ise yüzde 28'lik artışla 26,5 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu firmaların net aktifleri 2016 yılına göre yüzde 23'lük artışla 81,1 milyar liraya, dönem karları da yüzde 58 artışla 6,9 milyar liraya ulaştı. Listede yer alan firmalar, Bursa'nın 2017 yılında gerçekleştirdiği 14 milyar 50 milyon dolarlık ihracatın 12 milyar 532 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. İlk 250 firmanın 2017 yılında istihdama katkısı da bugüne kadarki en yüksek rakam olan 140 bin sınırına dayandı.

- Lider Tofaş

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'da ciro büyüklüğüne göre araştırmanın zirvesinde 18,3 milyar lira ile Tofaş yer aldı. Tofaş'ı 15,6 milyar lira ile Oyak Renault, 5,3 milyar lira ile Bosch izledi. Söz konusu 3 firmayı ise sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Özdilek AVM, Türk Prysmian ve Pro Yem takip etti.

Araştırma sonuçları "www.ilk250.org.tr" adresinden de yayımlanırken, listede yer alan firmaların 66'sı otomotiv ana ve yan sanayi firmalarından, 52'si ise tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluştu. Metal, makine ve teçhizat ile gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinden de listede 29'ar firma yer aldı. Bursa'da 250 büyük firma arasına 2017 yılında bir önceki yıla göre 41 yeni firma girdi. Listede bulunan yabancı sermayeli firma sayısı da 42 oldu.

- "Başarı öyküsü yazan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum"

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, araştırma sonuçlarının "Bursa büyürse Türkiye büyür" inancını bir kez daha pekiştirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2017 yılına seferberlik ruhuyla başladığını hatırlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2017 yılını yüzde 7,4'e ulaşan büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında ikinci, G-20 ülkeleri arasında da en büyük büyüme oranıyla kapattı. Bursa iş dünyası da ülkemizin dünyaya örnek demokrasi mücadelesini ekonomik başarılarla taçlandırmak amacıyla üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeyi başardı. Başta üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm parametrelerde rekor seviyelerde performans gösteren ve gerçek bir başarı öyküsü yazan tüm firmalarımızı kentimize ve ülkemize kattıkları değer için yürekten kutluyorum."

Burkay, Bursa'nın katma değerli ve yüksek teknolojili üretim, nitelikli istihdam ve ihracat hedefleri doğrultusunda örnek projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Başta TEKNOSAB, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi, KOBİ OSB ve BUTEKOM gibi projelerle ülkemizin yeni sanayi devrimine geçişinde de lider bir rol üstleniyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı projelerimiz, firmalarımız için yeni bir sıçrama noktası oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Saldırılardan omuz omuza vererek çıkacağız"

Türkiye ekonomisinin yeni saldırılara maruz kaldığını ve bu süreçte en güçlü silahının yine üretim ve ihracat olduğunu vurgulayan Burkay, "Milli ekonomimizin hedef alındığı saldırılardan milletçe kenetlenerek ve omuz omuza vererek çıkacağız. Bu süreçte en önemli kaldıraç, üretmek ve ihracat yapmaktır. İnadına üretim ve inadına ihracatla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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"İlk 250 Büyük Firma-2017" araştırması BTSO bursa

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