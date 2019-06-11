BTSO'nun kuruluşunun 130'uncu yıl dönümü

"Büyüklerimizden devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarı taşıyarak, gelecek nesillere bugünkünden çok daha güçlü bir Bursa bırakma sorumluluğumuz var. Bu bilinçle geride bıraktığımız 6 yılda meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz ve konseylerimizle ortak aklın hakim olduğu 40'ı aşkın makro projeyi hayata geçirdik. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Odanın, 42 bini aşkın üyesi ve Bursa iş dünyasından aldığı güçle, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi, Model Fabrika, Gökmen Uzay, Havacılık Merkezi gibi projeleri kente kazandırdığını hatırlatan Burkay, şöyle konuştu:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli daha sonra Emir Sultan Mezarlığı'na geçerek kabri başında Osman Fevzi Efendi'yi andı.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından 6 Haziran 1889'da kurulan odanın yöneticileri ve çalışanları ilk olarak Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Meclis Başkanı Uğur da asırlardır ticaretin kalbinin attığı Bursa'da ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO'nun, kurulduğu ilk günden bu yana şehrin sanayicileri ve ticaret erbabının gelişimi için önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

BTSO'nun sanayiden ihracata, üretimden istihdama kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla ekonomideki kalkınma hamlesine destek olduğunu belirten Uğur, "Bursa'nın ekonomik göstergelerde sürekli olarak Türkiye ortalamalarının üzerinde performans sergilemesine öncülük eden odamız artık yalnızca Bursa ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de yön veren bir yapıya sahiptir. İş dünyasını ilgilendiren düzenlemeler ve yeni uygulamaların birçoğu Bursa iş dünyasının talep ve önerileriyle şekillenmektedir. Hedefimiz, üyelerimizden aldığımız güçle hizmet bayrağını çok daha ileriye taşımaktır." dedi.

