BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin aynı anda en fazla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi yürüten kurumu konumunda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), projeler kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle de adından söz ettiriyor. BTSO öncülüğünde geçen yıl Ağustos ayında tekstil sektörü temsilcilerine yönelik Rusya’da düzenlenen organizasyon, Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Hedef Pazarda Başarılı B2B Organizasyonu ve Alım Heyeti’ kategorisinde ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak seçildi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleriyle kentin ihracatına ve rekabet gücüne ivme kazandıran BTSO, başarılarına bir yenisini daha ekledi. BTSO’nun UR-GE projesi kapsamında tekstil sektöründe geçen yıl Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlediği ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri’ etkinliği, Ticaret Bakanlığı tarafından ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak gösterildi.

'UR-GE DESTEĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ'

Bursa iş dünyası olarak Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine UR-GE projeleriyle destek verdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, hedef pazarlara ulaşabilme noktasında bugüne kadar 30’u aşkın yurt dışı pazarlama organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. BTSO üyelerini Almanya’dan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Amerika’ya kadar dünyanın en önemli pazarlarında düzenlenen ikili iş görüşmelerine taşıdıklarını belirten Başkan Yardımcısı Kuş, “UR-GE desteğini firmalarımızın mümkün olan en yüksek faydayı sağlaması anlayışıyla yürütüyoruz. Yurt dışı pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde çok sayıda firmamız ihracat kapasitelerini artırmayı başardı” dedi.

'ETKİNLİK RUSYA İLE TİCARETTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI'

UR-GE Projesi kapsamında tekstil ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektörlerinde ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri’ etkinliğini Moskova’da yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Moskova’daki etkinliğimiz en geniş katılımlı yurt dışı ikili iş görüşmeleri organizasyonu olarak kayıtlara geçmişti. 160 kişilik bir heyetle katıldığımız organizasyonda 75 firmamız açtıkları stantlarda ürünlerini sergiledi. Rus firmalarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yüzlerce iş görüşmesi gerçekleştirilirken, organizasyon Bursa ve Rusya arasındaki ticarette yeni bir dönemin başlamasına öncülük etti” diye konuştu.

'FİRMALARIMIZI ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Rusya’daki etkinliğin Ticaret Bakanlığı tarafından başarılı uygulama örneği olarak gösterilmesinin yeni projeler için kendilerine motivasyon kazandırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Kuş, “Bursamızı uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceğiz. Sektörlerimizin rekabetçi gücünü artıran UR-GE projelerimizin sayısını da 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.